Transfuzia sanguina, problema de siguranta nationala. Ministerul Sanatatii anunta masuri urgente in 2020

Miercuri, la Parlament, a fost organizata o dezbatere unde au participat experti romani si straini din domeniul medical transfuzional, reprezentanti din sistemul national de transfuzii, reprezentanti ai pacientilor, dar si din cadrul Administratiei Prezidentiale, Guvernului Romaniei, Ministerului Sanatatii si Parlamentului.Timp de 4 ore, acestia au discutat despre situatia sistemului national de transfuzie sanguine, despre imbunatatirea si eficientizarea activitatii de transfuzie, dar si despre necesitatea schimbarii legislative urgente in domeniu.Toti participantii la dezbatere au fost de acord cu faptul ca sistemul trebuie restructurat si modernizat pentru imbunatatirea accesului pacientilor la sange, produse si derivate din sange."Transfuzia sanguina reprezinta o prioritate strategica de siguranta nationala, iar sistemul va primi atentia cuvenita. Am organizat aceasta dezbatere pentru a consemna toate punctele de vedere - din partea pacientilor, expertilor, profesionistilor din domeniul sanatatii, marii consumatori de sange si furnizorii de produse din sange. Pentru imbunatatirea activitatii avem in vedere masuri pe termen scurt, dar si masuri pe termen mediu si lung.Se va demara rapid modernizarea centrelor de transfuzii sanguine, deoarece interesul pacientilor din Romania primeaza si nu putem asista la dezbateri fara sa luam nicio decizie intre timp. In planul de investitii pot sa va anunt ca sunt prevazute deja 30 de milioane de lei numai pentru modernizarea centrelor de transfuzie in 2020.Trebuie facute angajari, trebuie platite orele suplimentare, exista resursele bugetare, trebuie deschise sambata si duminica. Vom vedea planul de solutii al expertilor din domeniu. Ne dorim schimbarea legislatiei in domeniu in beneficiul pacientilor nostri", a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache, potrivit unui comunicat transmis Ziare.com.Pentru 2020, a precizat el, este asigurat necesarul de imunoglobuline.Intrebat daca are in vedere demiterea directorului Institutului National de Hematologie, dar si a altor persoane din Ministerul Sanatatii, Costache a raspuns: "Echipa noastra se reinnoieste in permanenta si vom continua sa reinnoim pana reusim sa avansam in domeniul sanitar