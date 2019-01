Transparency International: Romania, a patra cea mai corupta tara UE

Organizatia Transparency International a prezentat marti raportul anual privind Indicele de Perceptie a Coruptiei (IPC) la nivel global, gradul de coruptie in sectorul public fiind stabilit prin consultarea unor experti si oameni de afaceri din cele 180 de tari incluse in analiza.Potrivit clasamentului pe anul 2018 privind coruptia realizat de Transparency International, Romania se situeaza pe locul 61 la nivel mondial, avand 47 de puncte, in scadere de doua pozitii fata de 2017.Indicele Transparency International foloseste o scala de la 0 la 100, in care 0 puncte inseamna un grad extrem de ridicat de coruptie, iar 100 de puncte, lipsa coruptiei.La nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene, Romania se situeaza pe locul 24, inaintea Ungariei (46 de puncte), Greciei (45) si Bulgariei (42 de puncte)."Desi Romania si Bulgaria au realizat unele progrese in ultimii ani in raportul IPC, ambele au inregistrat o scadere de un punct intr-un an marcat de un scandal major de coruptie in Ungaria si proteste anticoruptie masive in Romania", noteaza Transparency.Grecia a pierdut trei puncte din 2017 si pana astazi, in timp ce punctajul Ungariei a scazut cu opt puncte in ultimii cinci ani.SUA au pierdut 4 puncteStatele Unite au ajuns pe locul 22 in raportul CPI pe 2018, inregistrand o scadere de sase locuri fata de anul 2017.Cu un scor de 71 de puncte, Statele Unite au pierdut patru puncte intr-un singur an, acesta fiind cel mai slab rezultat din 2011 si pana astazi."Cu multe institutii democratice sub amenintare pe tot globul - deseori de catre lideri cu tendinte autoritariste sau populiste - trebuie sa facem mai multe pentru a consolida sistemul de verificare si echilibrare institutionala si pentru a consolida drepturile cetatenilor", a declarat Patricia Moreira, director al Transparency International."Coruptia slabeste democratia pentru a produce un ciclu vicios, in care coruptia submineaza institutiile democratice si, mai departe, institutiile slabe sunt mai putin capabile sa tina coruptia sub control", a adaugat Moreira.Europa de Vest, cea mai bine clasata regiuneCu un scor mediu regional de 66 de puncte din 100, Europa de Vest ramane cea mai bine clasata regiu ...citeste mai departe despre " Transparency International: Romania, a patra cea mai corupta tara UE " pe Ziare.com