Transporatorii de persoane fac pasul inapoi si nu suspenda cursele dintre Bucuresti si Ilfov. Ce urmeaza

Intre Bucuresti si Ilfov, transportul de persoane se face pe aproape 60 de trasee. In prezent, circa 90% dintre acestea sunt acoperite de 20 de societati, membre ale Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).In urma cu cateva zile, COTAR a anuntat ca, in semn de protest, urmeaza sa isi intrerupa cursele si sa lase, astfel, pe drumuri aproximativ 100.000 de persoane.Nemultumirile intreprinzatorilor tin, in principal, de faptul ca, sustineau ei, autoritatea care reglementeaza transportul in zona metropolitana - adica Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (ADITPBI) - refuza dialogul. Asta in conditiile in care licentele transportatorilor pe traseele din zona expira pe 31 decembrie si nimeni nu le-a spus, pana la acest moment, oamenilor daca din prima zi a anului vor mai putea sau nu sa isi faca treaba, intre Bucuresti si Ilfov.In urma discutiilor din dupa-amiza zilei de 30 octombrie cu ADITPBI si cu autoritatile din Bucuresti si Ilfov, transportatorii au acceptat, totusi, sa mai astepte doua saptamani pana sa suspende cursele. Presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a explicat pentru Ziare.com de ce s-a luat aceasta decizie."Ceea ce am cerut noi este, practic, sa se respecte legea si sa se clarifice situatia. Vrem ca oamenii sa se inteleaga: autobuzele fostei RATB nu urmeaza sa fie introduse pe traseele dintre Bucuresti si Ilfov. Ele fac deja curse in zona de ani buni.Interesant este ca acum se vorbeste despre cresterea numarului de autobuze ale fostei RATB pe aceste trasee. De ce? Pentru ca Societatea de Transport Bucuresti (fosta RATB - n.red.) urmeaza sa primeasca niste autobuze noi. Pai autobuze noi, nefolosite, avem si noi. Le-am cumparat pentru o atribuire din 2014, care s-a anulat. De atunci tot platim la ele si le tinem pe dreapta.Si in acest context avem si noi o nelamurire. La discutia de pe 30 octombrie, noi ne-am oferit sa facem transport cu un pret mediu de 4,7 lei per kilometru. In schimb, ADITPBI a oferit un pret de 7,74 lei per kiolmetru. Ei cu autobuze, noi cu auto ...citeste mai departe despre " Transporatorii de persoane fac pasul inapoi si nu suspenda cursele dintre Bucuresti si Ilfov. Ce urmeaza " pe Ziare.com