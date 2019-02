Transportatori ameninta cu noi proteste: Dati OUG sau venim cu 5.000 de masini la Guvern!

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a anuntat ca va relua protestele de strada, joi, daca Guvernul nu va promova ordonanta de urgenta (OUG) promisa in urma cu doua saptamani.Potrivit presedintelui COTAR, Vasile Stefanescu, 5.000 de masini din intreaga tara se vor aduna la protest, ocupand Piata Victoriei si Bulevardul Kiseleff, pana la Casa Presei Libere."Ni s-a promis aceasta ordonanta in doua saptamani. In baza acestor promisiuni, am suspendat protestul de pe 13 februarie si am trimis oamenii acasa. Dar vedem ca intre timp nu s-a intamplat nimic.Vorbeam despre o ordonanta care sa fie data in doua saptamani. Dar intre timp n-a fost nici macar lansata in dezbatere publica. N-am vazut nici macar un draft. N-am primit nicio veste, n-a avut loc nicio discutie...In aceste conditii, deja joi ne vom aduna din tara. Vor fi 5.000 de masini - de la autobuze si autocare pana la taxiuri - din Piata Victoriei si pana la Casa Presei Libere (pe Bulevardul Kiseleff -n.red.) ", a declarat pentru Ziare.com Vasile Stefanescu.Reamintim ca transportatorii de persoane sunt nemultumiti din cauza faptului ca, sustin ei, soferii de Uber, Taxify, Bla Bla Car si Clever Go "circula fara probleme, dau comenzi, incaseaza bani, sfidand legislatia pentru transporturi si taximetrie"."Cerem, printre altele, ca ordonanta promisa ar urma sa elimine din Legea taximeteriei sintagma 'in mod repetat'. Acum, legea spune ca autorizatia unor soferi care fac transport ilegal de persoane si evaziune se poate ridica doar daca sunt surprinsi incalcand legea 'in mod repetat'. E o forma de protectie a pirateriei promovata de fostul ministru Lucian Sova si la care trebuie sa renuntam de urgenta", ne-a spus Vasile Stefanescu.In urma protestului de pe 13 februarie, mai multe servici de ride-sharing, printre care si Uber, si-au exprimat intentia de a discuta pe marginea modificarii legislatiei privind transportul de persoane. ...citeste mai departe despre " Transportatori ameninta cu noi proteste: Dati OUG sau venim cu 5.000 de masini la Guvern! " pe Ziare.com