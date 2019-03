Transportatorii care au blocat Bucurestiul renunta la protest. Guvernul le-a promis ca opreste pirateria si ii lasa sa circule tot cu masinile vechi

UPDATE - FORT a decis sa suspende protestul din Piata Victoriei, dupa ce ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, le-a promis ca le va rezolva problemele. FORT a cerut ca soferii care fac transport de persoane fara acte in regula sa fie sanctionati de la prima abatere, in vedere combaterii pirateriei. In plus, transportatorii vor sa isi pastreze exclusivitatea pe traseele de transport intrajudetene si interjudetene, fara sa fie nevoiti - asa cum prevede un ordin dat de Lucian Sova la finele anului trecut - sa isi cumpere masini noi.Delegatia Guvernului la discutiile cu transportatorii protestatari. Foto: Arhiva Facebook Lorina NeaguInca de la primele ore ale diminetii, in fata sediului Guvernului au inceput sa se adune taximetre, autocare si autobuze din Bucuresti si din restul tarii, pentru a participa la protestul organizat de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT)."Daca la prima sedinta de guvern, de saptamana viitoare, cererile noastre nu sunt pe ordinea de zi, oprim transportul de tot", a afirmat Florin Bocai, vicepresedintele FORT, citat de Agerpres.Transportatorii, la protestul din zona Pietei Victoria si din nordul Capitalei - Foto: Facebook/ApetransTransportatorii s-au declarat nemultumiti de faptul ca doua ordonante de urgenta promise de Guvern - si care ar rezolva probleme ale bransei - intarzie pe circuitul de avizare.Este vorba despre proiectul de ordonanta lansat pe 1 martie in dezbatere publica si care elimina din Legea Taximetriei sintagma "in mod repetat". De ce vor transportatorii asa ceva? Din cauza ca, in prezent, soferii care fac piraterie in transportul de persoane pot fi sanctionati doar daca sunt prinsi incalcand legea "in mod repetat". Or, sintagma este neclara, lansand loc de interpretare si permitandu-le oamenilor legii sa decida dupa bunul plac cand si pe cine sa sanctioneze.In plus, FORT a solicitat ca actualele conditii de desfasurare a transportului pe rute intrajudetene si interjudetene sa nu se schimbe in urmatorii 4 ani. Asta, ...citeste mai departe despre " Transportatorii care au blocat Bucurestiul renunta la protest. Guvernul le-a promis ca opreste pirateria si ii lasa sa circule tot cu masinile vechi " pe Ziare.com