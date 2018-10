Transportatorii ameninta ca lasa pe drumuri 100.000 de oameni din Bucuresti si Ilfov. Ce le-a transmis Gabriela Firea

Inca de zilele trecute, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati Romania (COTAR) anunta ca vrea sa suspende cursele dintre Bucuresti si Ilfov, incepand cu finele lunii octombrie. Motivul: pe 31 decembrie transportatorilor le expira licentele pe trasee, iar Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti-Ilfov (ADITPBI) n-ar fi facut demersuri pentru organizarea de noi licitatii. Cu alte cuvinte, multi dintre transportatori nu stiu daca, de la 1 ianuarie 2019, vor mai avea sau nu de munca.Ingrijorarea intreprinzatorilor este cu atat mai mare cu cat, inca de la finele lunii august, ADITPBI a prezentat un document in care se prevedea ca parte dintre traseele Bucuresti-Ilfov nu vor mai fi acoperite de privati, ca pana acum, ci de masini din parcul Societatii de Transport Bucuresti (STB).In aceste conditii, nestiind ce le rezerva inceputul lui 2019, transportatorii avertizeaza ca trag pe dreapta si lasa pe drumuri circa 100.000 de oameni care circula zilnic pe trasee Bucuresti-Ilfov. Asta, daca nu cumva autoritatile vor veni, in ultimul moment, cu o solutie de compromis, care sa multumeasca pe toata lumea."Negocierile vor incepe astazi, la ora 15:00. Vom merge si vom discuta, dar pana la acest moment, decizia noastra ramane neschimbata: urmeaza sa oprim transportul pe rutele Bucuresti-Ilfov", a declarat pentru Ziare.com reprezentatul COTAR, Dan Leasa.Acesta a mai apreciat ca, in prezent, circa 40 de trasee dintre Bucuresti si Ilfov sunt acoperite de membri ai COTAR. Iar potrivit informatiilor Confederatiei, multe dintre ele ar urma sa nu mai fie scoase la licitatie, ci sa fie acoperite, de la inceputul lui 2019, de STB.Firea: Nu ia fosta RATB toate traseele. Se vor da licente provizorii, daca e nevoieIn cadrul sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), primarul Gabriela Firea a declarat ca nu vrea sa scoata privatii de pe trasee."Este o stire falsa, neadevarata. Niciodata nu am afirmat asa ceva, in schimb, prin infiitarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bucuresti Ilfov din care face p ...citeste mai departe despre " Transportatorii ameninta ca lasa pe drumuri 100.000 de oameni din Bucuresti si Ilfov. Ce le-a transmis Gabriela Firea " pe Ziare.com