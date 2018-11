"Autoritatile Romane au intrat in concediu pentru sarbatorirea Centenarului, iar transportul de marfa este paralizat in Vama Giurgiu! Autoritatile de resort, Vama, Politia de Frontiera, ANAF, CNAIR, Politia Romana, Politia Locala, Consulatul Romaniei la Sofia cat si Ambasada Romaniei la Sofia nu sunt in masura sa gestioneze cel mai mare blocaj al camioanelor de mare tonaj care se afla la trecerea frontierei Giurgiu-Ruse.Aproximativ 2.000 camioane asteapta pe DN 5, pe o distanta de 40 km sa treaca frontiera in Bulgaria, pentru aceasta operatiune estimandu-se un timp de trecere de minim 72 ore", au transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, reprezentantii FORT.Potrivit acestora, "soferii romani sunt umiliti, petrecandu-si Ziua Nationala pe drumurile publice, in camp, in frig, probabil fara resurse multi dintre ei"....citeste mai departe despre " Transportatorii anunta ca 2.000 de camioane s-au blocat in Vama Giurgiu, pentru ca vamesii au intrat deja in vacanta " pe Ziare.com