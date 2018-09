Transportatorii au blocat traficul la usa ministrului Sova: Dati afacerile noastre pe mana unora care vor doar sa spele bani!

Transportatorii adunati in fata ministerului sustin ca protesteaza din cauza ca ministrul Lucian Sova se pregateste sa le ia painea de la gura si sa dea transportul intern de persoane pe mana unor oameni interesati doar sa spele sume uriase de bani.Zilele trecute, ministrul Lucian Sova declarase ca, desi a fost contestata de oamenii de afaceri, modificarea Ordinului Ministerului Transporturilor 980/2011 va avea loc. Iata de ce sustinea ministrul ce e nevoie de o schimbare a legislatiei."In Romania, astazi si de mai mult de 15 ani, o companie, daca este autorizata pentru transport de pasageri si isi propune sa faca transporturi de la Bucuresti la Madrid, poate face acest lucru in maximum o saptamana, capata toate autorizarile.Daca doreste sa faca transport de la Bucuresti la Iasi, nu a putut sa faca acest lucru niciodata si, in viziunea transportatorilor (...), nu ar trebui sa poata face acest lucru vreodata. Pentru ca pana acum criteriul de alocare a acestor trasee in exclusivitate a fost legat de vechimea pe trasee.Regulamentul european 1.370, care intra in vigoare la 1 iulie 2019, prevede ca accesul la piata transporturilor publice regulate de pasageri sa fie liber. Proiectul de ordin, pe care l-am promovat si care se afla in consultare publica, reglementeaza acest lucru. Nu pierde nimeni dreptul de a avea acces la piata, insa nici nu va mai fi impiedicat nimeni sa aiba acces la piata", a explicat Sova, citat de Mediafax.In replica, presedintele filialei Ialomita a COTAR, Nicu Pericli, a declarat pentru Ziare.com ca Lucian Sova nu spune adevarul."Modificarile pe care ministrul Lucian Sova vrea sa le aduca Ordinului 980/2011 nu vor face ca lucrurile sa mearga mai bine in transportul de persoane. Dimpotriva, modificarile le vor permite anumitor persoane agreate sa castige trasee in defavoarea transportatorilor cu vechime in acest domeniu de activitate", a declarat Nicu Pericli pentru Ziare.com.Mai exact, sustine transportatorul, proiectul de modificare a ordinului MT 980/2011, postat pe site-ul Ministerului Transportului, ii va priva pe operatorii prezenti pe piata, la licitatiile pentru atribuirea traseelor, de avantajele dobandite in baza experientei in d ...citeste mai departe despre " Transportatorii au blocat traficul la usa ministrului Sova: Dati afacerile noastre pe mana unora care vor doar sa spele bani! " pe Ziare.com