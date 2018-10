Transportatorii au intrat in greva: In 11 judete deja nu circula microbuzele si autobuzele

La 9 dimineata, in 6 judete oamenii s-au trezit ca nu circula cursele de microbuz sau autobuz, iar pana la ora 10:30 situatia s-a extins in 11 judete.Anuntul a fost facut de presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu.FORT si Confederatia Operatorilor de Transport Autorizati din Romania (COTAR) au anuntat miercuri organizarea de proteste la nivel national din cauza ordinului dat de Lucian Sova, prin care se doreste liberalizarea transportului interjudetean de persoane. Ulterior, COTAR a anuntat ca renunta deocamdata la manifestatii.Cea mai contestata masura este cea prin care este eliminata vechimea pe un traseu ca o conditie pentru atribuirea traseului respectiv."In prezent, protestele au loc in sase judete. Pana in ora 12:00, peste 16.000 de autovehicule comerciale vor intrerupe activitatea la nivel national, pe perioada nedeterminata, pana la retragerea ordinului dat de ministrul Transporturilor", a spus Hagiu, pentru News.ro.Ulterior, intr-o interventie la Digi24, el a anuntat ca situatia s-a extins la 11 judete si numarul va creste.Miercuri seara, COTAR a anuntat ca renunta deocamdata sa participe la protest, dar cere o intalnire cu premierul Viorica Dancila.-vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Transportatorii au intrat in greva: In 11 judete deja nu circula microbuzele si autobuzele " pe Ziare.com