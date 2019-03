Transportatorii COTAR blocheaza si joi Bucurestiului: Nu renuntam la protest. Dati ordonanta sau revenim saptamanal!

"Indiferent ce a anuntat Guvernul, in urma protestului organizat astazi, noi vom iesi in strada maine, cu cele 5.000 de masini din toata tara, pentru a arata Guvernului ca nu ne mai lasam pacaliti.Aceeasi promisiune ne-a mai stopat actiunile, trei ani la rand. Pana cand nu vedem in vigoare OUG promis, cu eliminarea sintagmei 'in mod repetat', cu trecerea activitatii de 'rent a car' la Ministerul Transporturilor, nu renuntam la programul de proteste anuntat", a precizat Vasile Stefanescu, presedinte COTAR.In plus, mai anunta presedintele COTAR, de aceasta data transportatorii s-au pregatit sa ia atitudine, in cazul in care Guvernul va mai incerca sa-i duca cu vorba."Coloana se va forma din fata Guvernului, pana la Casa Presei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, atat in Bucuresti, cat si pe drumurile nationale, de unde vor veni coloane de masini din toate regiunile. Daca nici de aceasta data nu se va rezolva problema semnalata de noi, transportatorii rutieri autorizati de persoane, vom organiza un miting de amploare in fiecare saptamana, in perioada urmatoare", a mai transmis Vasile Stefanescu.Transportatorii ameninta cu aceasta serie de proteste din cauza ca - spun ei - Guvernul i-a pacalit, promitandu-le ca va adopta o ordonanta de urgenta care sa combata pirateria din transportul de persoane si nu a facut-o.Este vorba despre proiectul de ordonanta lansat pe 1 martie in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii si care elimina din Legea Taximetriei sintagma "in mod repetat".De ce vor transportatorii asa ceva? Din cauza ca, in prezent, soferii care fac piraterie in transportul de persoane pot fi sanctionati doar daca sunt prinsi incalcand legea "in mod repetat". Or, sintagma este neclara, iar autoritatile nu au baze de date care sa ateste ca soferul sanctionat incalca in mod repetat legea. In consecinta, spun taximetristii, piratii din transportul de persoane isi pot vedea linistiti de treaba, castigand bani fara sa plateasca taxe si fara sa se chinuiasca sa se acrediteze si sa se licentieze. ...citeste mai departe despre " Transportatorii COTAR blocheaza si joi Bucurestiului: Nu renuntam la protest. Dati ordonanta sau revenim saptamanal! " pe Ziare.com