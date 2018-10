Transportatorii s-au luat la harta cu ministrul Sova. Iata de ce l-au amenintat cu greva generala

Transportatorii de persoane din Romania sunt nemultumiti, de fapt, de modul in care ministrul Sova vrea sa modifice Legea 980/2011. Motivul: schimbarile propuse de Sova le-ar da castig de cauza, la apropiatele licitatii pentru atribuirea traseelor, transportatorilor care vor folosi masini noi. Totodata, propunerile lui Sova vor diminua avantajele pe care le au acum la licitatii transportatorii cu experienta.In ultimele saptamani, membrii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) au protestat de mai multe ori la usa ministrului Sova si au ingreunat pana peste poate traficul in zona Garii de Nord.Reprezentantii Confederatiei au declarat pentru Ziare.com ca schimbarile legislative pe care ministrul vrea sa le faca i-ar avantaja doar pe asa-zisii oameni de afaceri care se pregatesc sa investeasca in transportul de persoane ca sa spele bani.De asemenea, presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, a spus pentru Ziare.com ca se pregateste de greva la Guvern, de vreme ce Lucian Sova refuza sa ii bage in seama pe transportatori, in urma protestelor de la Ministerul Transporturilor.Marti, pe 9 octombrie, cand, intr-un final, au fost primiti la discutii, transportatorii n-au prea avut rabdare sa-i asculte argumentele ministrului. Dimpotriva, la un moment dat au inceput sa-l intrerupa si sa strige, din sala, ca vor face greva generala."Sunteti pe un drum gresit, domnule ministru al Transporturilor", au scandat transporatorii.In replica, Lucian Sova a indemnat la calm."Suntem, totusi, pe un drum si eu spun ca asa e un lucru bun. Va rog frumos sa aveti rabdare, daca vreti ca aceasta dezbatere sa continue. Si voi avea si eu rabdare. Vom petrece aici destul timp ca sa lamurim toate problemele", a declarat Lucian Sova.La aceasta ora, discutiile aprinse pe tema modificarii Legii 190/2011 continua la sediul Ministerului Transporturilor. ...citeste mai departe despre " Transportatorii s-au luat la harta cu ministrul Sova. Iata de ce l-au amenintat cu greva generala " pe Ziare.com