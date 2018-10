Patronatele din transportul rutier au decis sa anuleze protestul programat pentru joi, 4 octombrie, pana saptamana viitoare, dupa dezbaterea publica a Ordinului 980/2011, se scrie intr-un comunicat de presa transmis miercuri seara de COTAR.Dezbaterea este programata marti, 9 octombrie, la Ministerul Transporturilor. In functie de rezultatele acesteia, transportatorii vor decide daca vor depune cereri pentru a protesta in fata sediului Guvernului, urmand ca, simultan, sa fie sistate toate cursele regulate din tara.Cateva zeci de transportatori au protestat miercuri la Ministerul Transporturilor pentru a cincea zi, nemultumiti de propunerea de modificarea Ordinului 980/2011, dar si de modul in care ministerul si ministrul ii trateaza.Initial, patronatele din transportul rutier au precizat ca, dupa referendum vor protesta in fata Guvernului, unde vor participa cu 2.000-2.500 de autobuze si 1.500-2.000 de taximetristi, iar, la nivel national, va fi sistat traficul interjudetean si judetean de persoane.Transportatorii sunt nemultumiti ca se discuta modificarea reglementarilor privind transportul de persoane, atat interjudetean, cat si judetean, asa cum sunt stabilite prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 980/2011. Reglementarile contestate sunt incluse intr-un proiect legislativ care se afla in dezbatere la Comisia de Dialog Social. Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca a primit nenumarate notificari de la Consiliul Concurentei care solicita, la acordarea licentelor pentru transporturile interjudetene de pasageri din Romania, eliminarea criteriului de vechime pe traseu. ...citeste mai departe despre " Transportatorii renunta la protestul de azi " pe Ziare.com