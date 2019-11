Transportatorii romani ameninta cu blocarea vamilor la granita cu Ungaria

La vama cozile se intind pe 25 de kilometri.Vicepresedintele Asociatiei Patronale a Transportatorilor Europa (APTE) 2002 Arad, Dorin Pop, a declarat miercuri ca, daca se va ajunge la blocarea vamilor, nici camioanele cu marfa din Ungaria nu vor putea intra in Romania."Am constatat de la soferii nostri care stau zeci de ore la coada la iesirea din Romania ca politistii de frontiera maghiari dau dovada de exces de zel si controleaza amanuntit fiecare camion de marfa sau TIR care intra in Ungaria.Vor sa se asigure ca soferii au vignete, daca marfa corespunde cu documentele de transport sau ca nu sunt introduse persoane, migranti probabil, in camioane. In partea romana lucrurile merg repede.Noi nu ne opunem controalelor, ci intarzierilor, pentru ca daca s-ar lucra cu eficienta nu ar fi aceasta situatie. Noi vom strange randurile si vom organiza zilele urmatoare proteste de blocare a vamilor, a punctelor de trecere a frontierei cu Ungaria, absolut toate, pe partea de transport marfa, nu cu autoturisme sau autocare.Cand blocam vamile, nici camioanele cu marfa din Ungaria nu vor putea intra in Romania, sa vedem daca le convine", a afirmat Pop pentru Mediafax.Potrivit acestuia, aspectul dureros al situatiei este ca soferii ajung cu intarziere de 24 de ore la destinatie, astfel ca trebuie sa plateasca penalizari de sute de euro."Sunt cozi care ajung si la 25 de kilometri. Noi am facut toate demersurile posibile, iar partea ungara a transmis ca ei isi fac treaba conform legislatiei", a mai spus vicepresedintele APTE 2002 Arad.Potrivit aplicatiei de monitorizare a traficului la granita, dezvoltata de Politia de Frontiera, timpii de asteptare la vama Nadlac, din judetul Arad, pe sensul de iesire din tara pentru camioane, au ajuns la 120 de minute, la Varsand la 210 minute, la Bors la 300 de minute, iar la Petea la 160 de minute.Soferii de camioane asteapta 5-6 ore la Nadlac si Varsand. Coada de 15 km, la vama (Video) ...citeste mai departe despre " Transportatorii romani ameninta cu blocarea vamilor la granita cu Ungaria " pe Ziare.com