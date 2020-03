Transportatorii romani anunta pierderi masive, din cauza coronavirusului. Ce ajutor cer de la Guvern

Sindicalistii si oamenii de afaceri din bransa ii cer Guvernului Orban sa ia masuri pentru a-i ajuta sa treaca peste aceasta criza. Iata despre ce este vorba.Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) anunta ca, odata cu inmultirea numarului de cazuri de coronavirus, oamenii calatoresc mai putin pe sosele.Deja, in urma unei decizii recente a Guvernului, cursele regulate de pasageri dintre Romania si Italia s-au suspendat. Asa ca firmele membre UNTRR care faceau astfel de transport au tras masinile pe dreapta si asteapta incheierea epidemiei.Spre alte tari, afectate sau nu de coronavirus, cursele regulate isi mentin ritmul, mai anunta UNTRR. In schimb, cursele ocazionale (cum ar fi autocarele turistice - n.red.) aproape ca nu mai au cerere. Si asta, din cauza ca oamenii nu mai pleaca in vacante cu autocarul, spre tari din care ar putea lua coronavirus sau prin care ar putea ramane blocati in carantina, fara sa stie clar cum sa se intoarca in tara.Nici prin Romania nu mai circula oamenii cum obisnuiau sa faca pana acum cateva saptamani. Potrivit UNTRR, membrii sai au raportat o scadere la jumatate a curselor regulate, iar cele ocazionale (cum ar fi autoare cu turisti - n.red.) aproape ca nu mai circula.Si membrii Federatiei Operatorilor de Transport din Romania (FORT) raporteaza cifre cel putin la fel de alarmante. Iata cum spune Augustin Hagiu, presedintele Federatiei, ca stau lucrurile, in acest moment."In contextul general european, dand Italia la o parte, avem o scadere de 60-70% a fluxului de pasageri. A scazut mobilitatea, oamenii nu mai circula atat de mult.Pe plan intern, membrii FORT desfasoara transport de persoane intre judete, dar si intrajudetean. In prima categorie, fluxul de pasageri a scazut cu pana la 50%. In ceea ce priveste transportul in interiorul judetelor, scaderea a fost de 20-25%.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, o singura companie pe care am luat-o drept exemplu a incasat cu un milion de euro mai putin fata de aceeasi perioada a anului trecut, din transport de persoane national si international.Problema este ca, indiferent daca masinile tale circula sau nu, ratele la leasing, stocurile de combustibil, salariile, vinietele, taxele auto si altele a ...citeste mai departe despre " Transportatorii romani anunta pierderi masive, din cauza coronavirusului. Ce ajutor cer de la Guvern " pe Ziare.com