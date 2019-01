Transportatorii protesteaza in fata reprezentantei Comisiei Europene de la Bucuresti

Potrivit unui comunicat al UNTRR, acest protest, care va coincide cu vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, si a Colegiului Comisarilor care vor participa la Ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, are ca scop constientizarea factorilor politici decidenti de la Bucuresti si Bruxelles cu privire la pericolul pe care il reprezinta adoptarea acestui nou pachet de reglementari care va inchide piata transporturilor vest europeana pentru transportatorii rutieri din est, prin masuri vadit protectioniste, inadmisibile intr-o piata libera cum se autocaracterizeaza Uniunea Europeana, sustine UNTRR.Transportatorii romani sunt chemati sa se alature protestului pentru stoparea adoptarii Pachetului Mobilitate 1 prin votul europalamentarilor romani si a celor europeni, precum si prin pozitia si masurile care vor fi adoptate in urmatoarele 6 luni in care Romania va detine Presedintia Consiliului UE.Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeana pe 31.05.2017 si cuprinde propuneri importante de modificare a legislatiei europene in domeniul transporturilor rutiere, precum: propunerea de Lege speciala pentru aplicarea Directivei detasarii nr. 71/1996 la transporturile rutiere; propunerea de revizuire a Regulamentului 561/2006 privind timpii de conducere si de odihna ai soferilor profesionisti; propunerea de modificare a Regulamentului nr.1071/2009 privind accesul la profesie si a Regulamentului 1072/2009 privind accesul la piata de transport rutier de marfa.Dupa aprobarea pozitiei Parlamentului European, Pachetul Mobilitate 1 va intra in procedura de trialog pentru armonizarea pozitiilor celor 3 institutii europene - Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul de Transport UE in vederea aprobarii textului final.Sute de transportatori romani au protestat, joi, la Bruxelles, nemultumiti de faptul ca Parlamentul European se pregateste sa adopte o serie de masuri care - sustin ei - risca sa-i bage in faliment. ...citeste mai departe despre " Transportatorii protesteaza in fata reprezentantei Comisiei Europene de la Bucuresti " pe Ziare.com