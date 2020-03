Transportatorii sustin ca raman fara soferi: Daca ii trimiteti pe toti in izolare, in 5 zile nu mai are cine sa aduca alimente in magazine

UNTRR a mai solicitat ca soferii de cursa lunga - inclusiv cei care vin din tari cu multe cazuri de coronavirus confirmate - sa nu mai fie trimisi direct in izolare pentru o perioada de 14 zile. Motivul invocat in prima instanta a fost ca firmele de transport urmau sa inregistreze pierderi foarte mari, in acest fel.Acum, potrivit UNTRR, daca soferii de cursa lunga vor continua sa fie trimisi in izolare la sosirea in tara, in scurt timp societatile nu vor mai avea pe cine sa puna la volan. Asa ca nici alimentele din import nu vor mai ajunge la timp in Romania."Daca masura de izolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile se va aplica si soferilor profesionisti, saptamana urmatoare nu o sa mai avem cu cine sa facem transport rutier in Romania (...)", a transmis Uniunea, intr-un comunicat remis redactiei Ziare.com.In context, Uniunea solicita:1. Excluderea soferilor profesionisti care opereaza transporturi rutiere internationale de la masura izolarii la domiciliu, pentru o perioada de 14 zile aplicata de CNSSU tuturor persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din tarile unde sunt confirmate cel putin 500 de cazuri.In context, UNTRR spune ar accepta "masuri suplimentare de controlarea starii de sanatate a soferilor profesionisti - controlul temperaturii, urmarirea simptomelor", daca statul accepta sa nu-i mai trimita automat in carantina sau in autoizolare.2. Sustinerea la nivel european, de catre autoritatile romane (in contextul in care tot mai multe state isi inchid granitele - n.red.) a functionarii sectorului transportului rutier si libera circulatie a camioanelor care furnizeaza marfuri esentiale cetatenilor si economiei, precum produsele alimentare si produsele medicale.3. Derogarea temporara de la aplicarea regulilor europene privind timpii de conducere si de odihna pentru soferii profesionisti romani, avand in vedere starea de urgenta din Romania determinate de criza COVID 19. Mai exact, UNTRR vrea ca soferii sa nu mai fie obligati sa se cazeze periodic la hotel, pentru a se odihni, ci sa poata ramane in cabina TIR-ului.La acest moment, UE ii obliga pe soferi sa stea si la hotel pentru a le imbunatati calitatea vietii.4. Autoritatile locale sa pror ...citeste mai departe despre " Transportatorii sustin ca raman fara soferi: Daca ii trimiteti pe toti in izolare, in 5 zile nu mai are cine sa aduca alimente in magazine " pe Ziare.com