Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare"

Deputatul PNL Ioan Cupsa a declarat, marti, la finalul unei sedinte a Comisiei juridice din Camera Deputatilor, in care s-a adoptat un raport favorabil pe legea privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, ca membrii liberali din comisie au votat impotriva pentru ca actul normativ afecteaza societatea civila."Felul in care au inteles, cei de la putere, astazi, sa transpuna Directiva este complet nefericit. Au inteles ca trebuie sa lupte nu impotriva celor care savarsesc infractiuni sau contraventii de spalare a bamilor, au inteles ca trebuie sa lupte impotriva ONG-urilor, asupra societatii civile. Exista un text explicit care va crea mari probleme functionarii ONG-urilor in Romania, deci societatea civila este clar vatamata.Au declarat beneficiari orice persoana care intr-un fel sau altul are un interes principal in legatura cu functionarea unui ONG. Adica orice beneficiar al actelor de caritate, de exemplu, pe care le poate face un ONG, o asociatie sau o fundatie, va trebui sa fie, intr-un fel sau altul, identificat si mai apoi raportat de catre entitate, adica asociatie sau fundatie, catre acest Oficiu de Spalare a Banilor", a declarat deputatul PNLDeputatul PNL Stelian Ion a declarat ca si membrii USR din comisia juridica au votat impotriva legii din aceleasi considerente ca liberalii."Se stabileste un mecanism de oprimare, as zice, a asociatiilor si fundatiilor, de constrangere a ONG-urilor pentru ca legea prevede niste obligatii foarte nepotrivite, niste sanctuni covarsitare, pe viitor vor avea obligatia sa raporteze institutiilor statului toti beneficiarii finali, adica toate persoanele de care au grija, ca vorbim de copiii abandonati, de persoanele bolnave, sau alt tip de beneficairi, sub sanctiuni covarsitoare, amenzi pe care nu si le permite o asociatie", a spus deputatul USR.Potrivit legii de prevenire a spalarii banilor, discutata marti in comisia juridica a Camerei Deputatilor, notiunea de "beneficiar real" include in cazul asociatiilor si fundatiilor "persoanele fizice sau, in cazul in care acestea nu au fost identificate, categoria de persoane fizice in al caror interes principal asociatia sau fundatia a fost infiintata sau functioneaza".De asemenea, legea prevede ca reprezinta "entitati raportoare" fundatiile si asociatiile, federatiile, prec ...citeste mai departe despre " Trebuiau sa impiedice spalarea banilor, dar au lovit in ONG-uri si beneficiarii lor: "E un mecanism de oprimare" " pe Ziare.com