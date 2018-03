Am trecut la ora de vara, nu uitati sa dati ceasurile inainte!

Astfel, duminica 25 martie va fi cea mai scurta zi din an.Trecerea la ora de vara se face intotdeauna in ultima duminica din luna martie, iar la cea de iarna se trece in ultima duminica din octombrie.Ce se intampla cu trenurile aflate in circulatieTrecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia efectuandu-se conform orarelor prevazute in mersul trenurilor. Asta si daca vremea permite.Trenurile de calatori au circulat dupa ora de iarna pana in noaptea de 24/25 martie la ora 03:00, care a devenit ora 04:00. Dupa ora 04:00, trenurile au plecat la orele din mersul de tren in vigoare, respectand ora oficiala de vara.Cum am ajuns sa dam primavara ceasurile inainteIn Romania, ora de vara a fost introdusa pentru prima data in 1932. Pana in 1939, ora de vara a functionat in fiecare an, intre prima duminica din aprilie, ora 00:00 si prima duminica din octombrie, ora 01:00.Din 1941, ora de vara nu s-a mai folosit, fiind reintrodusa in Romania abia in 1979. Pana in 1996, ora de vara se introducea de la sfarsitul lunii martie pana la sfarsitul lui septembrie. Din 1997, s-a trecut la ora de vara din ultima duminica a lunii martie pana in ultima duminica din octombrie, potrivit Observatorului Astronomic.Primii care au introdus ora de vara au fost germanii, incepand din 1916 (intre 30 aprilie si 1 octombrie). Au urmat britanicii, care au introdus ora de vara tot in 1916 (intre 21 mai si 16 octombrie).Alte tari care au introdus ora de vara au fost: Belgia, Denemarca, Franta, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Suedia, Turcia si Tasmania. Pe 19 martie 1918 a fost introdusa si in Statele Unite ale Americii, dar a fost folosita doar pana in 1919.Ora de vara este in prezent implementata in peste 70 de state, dar perioada variaza de la o tara la alta.Rezolutie in PE pentru eliminarea orei de varaIn luna februarie, Parlamentul European a anuntat ca a adoptat o rezolutie prin care invita Comisia Europeana sa evalueze daca trebuie sa se renunte la ora de vara.Astfel, "prin rezolutia adoptata, Parlamentul European invita Comisia Europeana sa evalueze situatia si, in cazul in care considera ca este necesar, sa propuna modificarea sistemului actual (invita Comisia sa realizeze o evaluare temeinica a Directivei ...citeste mai departe despre " Am trecut la ora de vara, nu uitati sa dati ceasurile inainte! " pe Ziare.com