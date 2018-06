Trei angajati de la Posta trebuie sa plateasca 400.000 de lei, furati pentru ca au fost neglijenti

Banii reprezinta suma furata, in urma cu patru ani, dintr-o masina de serviciu lasata nesupravegheata, care se afla in 38 de saci, hotii nefiind prinsi nici in acest moment.Cei trei au fost condamnati, in prima instanta, de Judecatoria Arad, la doi ani de inchisoare cu suspendare si la plata a 385.000 de lei catre Posta Romana.Solutia a fost atacata, iar recent Curtea de Apel Timisoara a decis ca cei trei fosti angajati ai Postei Romane din Arad, soferul masinii de serviciu, agentul de transport valori si oficiantul superior responsabil al punctului de tranzit, sa fie condamnati definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru neglijenta in serviciu.De asemenea, cei trei vor trebui sa plateasca in solidar suma de 385.000 de lei, plus dobanzile aferente."Respinge apelurile declarate de inculpatii Lupsa Ilie si Lazar Maria Cristina, impotriva sentintei penale nr. 398 din data de 15.02.2018 pronuntata de Judecatoria Arad in dosar nr. 10339/55/2016*, ca nefondate.Admite apelul declarat de partea civila Compania Nationala Posta Romana SA impotriva aceleiasi sentinte. Desfiinteaza sentinta atacata in latura civila si rejudecand in aceste limite: Obliga in solidar inculpatii Lupsa Ilie, Lazar Maria Cristina si Boldizar Alexandru si la plata dobanzii legale aferenta debitului de la momentul producerii prejudiciului pana la data platii efective.Mentine in rest sentinta atacata. Obliga inculpatii Lupsa Ilie si Lazar Maria Cristina la cate 200 lei fiecare cheltuielile judiciare avansate de stat in apel", scrie in solutia pe scurt.38 de saci in care se afla suma de 385.000 de lei au fost furati, in ianuarie 2014, dintr-o masina a Postei parcata in fata sediului central al Postei Romane din Arad si care urma sa livreze banii la oficiile din judet.Un angajat al Postei din Arad le-a declarat politistilor ca a lasat nesupravegheata pentru cateva minute masina in care se aflau sacii cu bani, iar cand a revenit, sacii disparusera.Posta Romana a facut plangere penala celor trei angajati, despre care a spus ca sunt vinovati de neglijenta in serviciu. ...citeste mai departe despre " Trei angajati de la Posta trebuie sa plateasca 400.000 de lei, furati pentru ca au fost neglijenti " pe Ziare.com