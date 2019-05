Trei organizatii de magistrati solicita Guvernului si Parlamentului sa tina cont de vointa exprimata la referendum. 12 modificari absolut necesare

Cele trei organizatii, Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie", fac un apel catre Guvern si Parlament, potrivit unui comunicat transmis Ziare.com."La referendumul din 26 mai 2019, printr-un vot istoric, poporul roman s-a exprimat in favoarea statului de drept, dar si impotriva modificarilor legislative extrem de toxice pentru bunul mers al justitiei, adoptate in ultima perioada, criticate sever de toate organismele internationale relevante," sustin magistratii.Potrivit sursei citate, este inadmisibil ca, in anul 2019, independenta Justitiei si statutul magistratilor sa fie puse la indoiala prin modificari legislative retrograde, de natura sa atraga sanctiuni internationale imediate pentru statul roman.Cer modificari legislativeCele trei organizatii cer punerea in practica a urmatoarelor modificari legislative:1. Desfiintarea imediata si neconditionata a sectiei de parchet separate, creata pentru investigarea infractiunilor comise de judecatori si procurori;2. Abrogarea limitarilor cu privire la libertatea de exprimare, materializate in obligatia de abtinere a magistratilor de la "manifestarea sau exprimarea defaimatoare in raport cu celelalte puteri ale statului";3. Revizuirea normelor privind raspunderea materiala a magistratilor, cat timp acestea ignora independenta Justitiei;4. Revizuirea sistemului de numire si revocare a procurorilor-sefi si limitarea rolul ministrului justitiei in aceste proceduri, simultan cu cresterea atributiilor Consiliului Superior al Magistraturii;5. Renuntarea la dispozitiile care prevad dublarea perioadei de pregatire in cadrul Institutului National al Magistraturii;6. Reinstaurarea meritocratiei in magistratura. Reglementarea unor examene meritocratice de promovare, inclusiv si mai ales la Inalta Curte de Casatie si Justitie;7. Respectarea rolului si a atributiilor stabilite de Constitutie pentru Consiliul Superior al Magistraturii, ca organism colegial, prin inlaturarea transferarii arbitrare a unor atributii ale Plenului catre sectii sau ca ...citeste mai departe despre " Trei organizatii de magistrati solicita Guvernului si Parlamentului sa tina cont de vointa exprimata la referendum. 12 modificari absolut necesare " pe Ziare.com