Trei romani din Franta au furat diamante de un milion de euro, prin prestidigitatie

Complicele lor, un sarb stabilit la Paris, a primit in contumacie (absenta) o pedeapsa de cinci ani de detentie si este dat in urmarire internationala, scrie APP.Infractorii au pus mana in august 2017 pe trei diamante care nu au fost recuperate. Pagubitii sunt un bijutier francez si partenerul sau de afaceri indian.Escrocii isi incepusera operatiunea cu o luna inainte, la un targ de diamante din Maroc, unde doi dintre ei s-au prezentat ca un cuplu de armeni bogati care doresc sa investeasca in pietre pretioase. Grupul s-a reunit ulterior la Milano si in sudul Frantei, la Mazamet, unde presupusii cumparatori au cerut evaluarea diamantelor de catre un expert independent.Dupa ce afacerea s-a incheiat, asa-zisul expert a inchis diamantele intr-o cutie sigilata, pe care comerciantul indian de diamante a luat-o cu el, in asteptarea transferului bancar in valoare de 1,1 milioane de dolari, promis de escroci. A doua zi, vazand ca nu primeste banii, vanzatorul a deschis cutia - care era goala.Procuratura a aratat in instanta din orasul Castres din sudul Frantei, unde a fost pronuntata condamnarea, ca furtul s-a produs prin prestidigitatie, cu ajutorul unei cutii cu fund dublu.