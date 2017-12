Trei sferturi dintre romani spun ca lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate cred ca 2018 va fi mai prost - Sondaj IRES

Astfel, potrivit studiului IRES, doar 17% dintre respondenti apreciaza ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani, 59%, se declara deloc multumiti sau nu prea multumiti de felul in care traiesc, procentul celor foarte multumiti sau destul de multumiti fiind de 40%. Cei mai multi nemultumiti se regasesc in randurile celor cu studii elementare si medii.In ceea ce priveste evaluarea lui 2017 comparativ cu precedentul, 45% dintre cei chestionati spun ca anul a fost mai prost, pentru 30% a fost la fel, iar 24% spun ca a fost mai bun. Intrebati cum cred ca vor trai peste un an, 46% dintre intervievati au raspuns ca vor trai mai prost, 24% cred ca vor trai la fel, iar 25% considera ca vor trai mai bine.La intrebarea "Cum credeti ca va fi anul 2018 pentru Romania, in comparatie cu acest an?", 46% au raspuns ca anul va fi mai prost, 24% ca va fi la fel si 28 % ca va fi mai bun.Cei mai multi romani, 27%, au fost ingrijorati in 2017 de criza politica, 24% de cresterea preturilor, 15% de boala, 13% de lipsa locurilor de munca, 6% de lipsa veniturilor, 5% de nesiguranta locului de munca, 4% de lipsa de perspectiva, 2% de singuratate, 3% de altceva, iar 1% spun ca nu au fost ingrijorati de nimic.Cel mai important eveniment al anuluiMai mult de jumatate dintre respeondenti (53%), nu stiu sau nu raspund la intrebarea referitoare la cel mai important eveniment al anului care se incheie, iar 7% nu considera ca au existat eveniment importante in 2017.Totusi, pentru 8% dintre cei intervievati, cel mai important eveniment al lui 2017 a fost moartea Regelui Mihai, tot 8% fiind si procentul celor pentru care cel mai important eveniment al anului a fost reprezentat de protestele din ianuarie - februarie. Pentru 5% cel mai important eveniment a fost Ziua Nationala, iar pentru 4% cresterea salariior sau a pensiilor, urmate de Ordonanta 13/Legile justitiei - 3%, schimbarea Guvernului Grindeanu si criza politica 0 2%, preluarea puterii de catre PSD - 1%.In ceea ce priveste cel mai important eveniment politic al anului, aproape o t ...citeste mai departe despre " Trei sferturi dintre romani spun ca lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate cred ca 2018 va fi mai prost - Sondaj IRES " pe Ziare.com