Trenuri blocate in Gara de Nord din cauza unui cablu rupt: Intarzierile ajung si la 100 de minute

Astfel, in acest moment se inregistreaza intarzieri la sosirea a 10 trenuri si la plecarile a alte 8 trenuri din Gara de Nord, a precizat pentru Digi24 Oana Brinzan, purtator de cuvant al CFR "Avem o problema cu alimentarea cu energie electrica in linia de contact, in zona Podului Grant. Cablul de inalta tensiune este rupt in mai multe bucati", a declarat Oana Branzan.Cea mai mare intarziere, de 100 de minute, o are acum trenul care trebuia sa soseasca de la Craiova.Cablul care s-a rupt, cel mai probabil din cauza ghetii, trebuie inlocuit, operatiune ce va dura probabil o ora si, in acest timp, se vor mai acumula intarzieri.Problema a aparut luni dimineata, la ora 6:15, echipele de interventie fiind deja pe teren.