Trenuri de calatori anulate din cauza unei greve la CFR. Cum s-a ajuns aici si cand se va rezolva problema UPDATE

Primele detalii despre acest protest le-am aflat nu de la CFR Calatori - cum ar fi fost normal - ci de la Grigore Mare, presedintele Federatiei Nationale Feroviare Miscare Comercial."Anularea curselor este reala. Din cauza ca salariatii SCRL Brasov n-au lucrat, trenurile respective n-au putut iesi in cursa.Din cate am inteles, n-ar fi curse cu un impact foarte mare (din punct de vedere al numarului de calatori afectati). Dar o lista a curselor anulate nu v-o pot comunica eu", a precizat Grigore Mare pentru Ziare.com.Pana la aceasta ora, redactia Ziare.com nu a primit niciun comunicat din partea CFR SA cu privire la trenurile anulate din aceste motive. Pe site-ul institutiei sunt comunicate o serie de devieri de traseu, cauzate de lucrari de infrastructura, dar nu anularile provocate de greva de la SCRL Brasov.Am incercat fara succes sa luam legatura cu serviciul de relatii cu presa al CFR Calatori pentru a afla mai multe.In consecinta, l-am contactat telefonic pe directorul CFR Calatori, Valentin Dorobantu, pentru mai multe detalii. Acesta a solicitat in scris intrebarile pe care vrem sa i le adresam, dar nu a revenit cu raspunsuri, pana la acest moment.UPDATE Cu putin dupa ora 12:00, administatorul special al SCRL Brasov, Cristian Dorel Coconasu, a precizat pentru Ziare.com ca protestul s-a incheiat, iar salariatii vor reincepe sa repare locomotive.Cum s-a ajuns aici si de ce au protestat salariatii care repara trenurile?Ca sa poata circula in siguranta, trenurile CFR Calatori au nevoie de reparatii si intretinere. Pentru aceste operatiuni, CFR Calatori incheie contracte cu SCRL Brasov (o companie pe care o detine si care se afla de mai multi ani in insolventa).Desi are in denumire numele Brasov, SCRL are, de fapt, filiale in 16 orase din tara, printre care Bucursesti, Galati, Iasi, Cluj-Napoca, Pitesti, Ploiesti si Satu Mare. Numarul total de angajati este de peste 1.400.Cel mai recent contract dintre CFR Calatori si SCRL Brasov a expirat la 31 decembrie 2019. Ce s-a intamplat ulterior si cum s-a ajuns la proteste spoteste a explicat pentru Ziare.com administratorul special al SCRL Brasov, Cristian Dorel Coconasu."Noi am solicitat semnarea unui nou contract cu CFR Calatori inca de la finele anului 2019. Dar CFR Calatori avea, d