Trenurile InterRegio vor opri si in gara Bontida, in perioada Festivalului Electric Castle

In mod normal, in acea gara opresc doar trenurile Regio.Un bilet de tren pentru un adult de la Bucuresti Nord la Bontida cu tren InterRegio, clasa a 2-a, este 100,90 lei, iar pentru un elev este de 50,45 de lei. Pe distanta Cluj-Napoca - Bontida, un bilet pentru un adult la tren Regio este de 4,40 lei.Comuna Bontida, aflata la 30 km distanta de Cluj-Napoca si la 17 km de Gherla, este strabatuta de magistrala feroviara 401 care asigura legatura intre Cluj-Napoca si nodul feroviar Dej Calatori, comuna fiind deservita de statiile CFR Bontida si Rascruci.Electric Castle se desfasoara in perioada 17 - 21 iulie 2019 si este primul festival din Romania care a mutat muzica electronica si concertele live pe scenele indoor sau in aer liber ale unui castel, desfasurandu-se in incinta Castelului Banffy din Bontida.