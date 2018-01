Tribunalul Bucuresti a blocat pentru 60 de zile procedura de dizolvare sau lichidare a firmei Tel Drum

Procurorii DNA, care au cerut blocarea procedurii pentru 60 de zile, au amintit ca in 17 ianuarie au adus la cunostinta Tel Drum calitatea de suspecta si dispunerea masurilor asiguratorii intr-un dosar penal, si la aceeasi data pe rolul Tribunalului Teleorman s-a inregistrat solicitarea de insolventa a debitorului firmei, cu termen 29 ianuarie 2018.Procurorii DNA au subliniat riscul de lichidare si radiere in termen scurt a societatii, astfel incat aceasta nu va mai putea fi trasa la raspundere in dosarele in care s-a pus deja sechestru asigurator. "Prin urmare, se considera ca masura solicitata este necesara pentru buna desfasurare a procesului penal", subliniaza DNA."SC Tel Drum SA a fost trimisa in judecata, ca persoana juridica, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave, la data de 27 decembrie 2017.De asemenea, intr-un dosar separat aflat in faza de urmarire penala, fata de S.C. Tel Drum S.A. s-a dispus urmarirea penala, avand calitatea de suspecta pentru savarsirea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata, complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul", au precizat procurorii DNA.Firma Tel Drum si-a cerut insolventa in aceeasi zi in care DNA a extins urmarirea penala in dosarul in care este cercetat Liviu Dragnea si a instituit masuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile si imobile ale firmei, precum si asupra sumelor de bani ce urmeaza a-i fi virate."Luarea masurilor asiguratorii a pus societatea in imposibilitate de a-si onora obligatiile contractuale si platile", a aratat avocatul firmei pentru Profit.ro.Citeste si:Stenograme din dosarul Tel Drum. Cat de importanta era "o pila" pentru a primi contracte finantate din fonduri europeneTel Drum a cerut executarea silita a comunei in care a copilarit Liviu DragneaIn 13 noiembrie 2017, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus sub urmarire penala sub acuzatiile de constituire a unui grup infractional organizat, folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si a ...citeste mai departe despre " Tribunalul Bucuresti a blocat pentru 60 de zile procedura de dizolvare sau lichidare a firmei Tel Drum " pe Ziare.com