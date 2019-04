Tribunalul Bucuresti a decis falimentul RADET. Raman bucurestenii fara caldura si apa calda?

RADET - regia detinuta de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) si care distribuie, in Capitala, agentul termic produs de ELCEN - a intrat in insolventa inca din anul 2016. Motivele au tinut de administrarea dezastroasa a Regiei si de faptul ca aceasta acumulase o datorie de 3,7 miliarde de lei la ELCEN, pe care nu o mai putea plati.In urma negocierilor, ELCEN (in care actionat majoritar e Ministerul Energiei), s-a decis sa accepte reducerea datoriei RADET la 1,9 miliarde de lei. Cu toate acesta, primarul Gabriela Firea a hotarat sa nu plateasca acea datorie, in conditiile in care nu reiese din acte ca PMB ar datora acei bani catre RADET, iar aceasta, la randul ei, ar trebui sa ii achite catre ELCEN.Pana la urma, in urma numeroaselor dispute juridice purtate la tribunal, judecatorul sindic a decis sa pronunte falimentul RADET.In mod normal - din intelegerea noastra - cel mai mult de pierdut in aceasta situatie ar avea ELCEN, care risca sa nu isi mai recupereze datoria de la RADET. De fapt, ceea ce ar urma sa se imparta intre companiile la care RADET are datorii uriase este doar valoarea bunurilor acesteia (masini, utilaje - etc) . Conductele, punctele termice si cele cateva CET -uri sunt doar in administrarea RADET, dar apartin Primariei, asa ca nu vor putea fi valorificate si vandute.In schimb, activitatea Regiei - care, potrivit legii, va continua in saptamanile care vin - urmeaza sa fie preluata de compania Termoenergetica (a carei infiintare a fost adoptata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dar care inca nu a fost infiintata oficial) . Cand anume se va infiinta oficial Termoenergetica si cum va prelua infrastructura si activitatea RADET, ramane de vazut...Pana la acest moment, nicio sursa din conducerea RADET sau ELCEN nu a declarat daca alimentarea cu caldura si apa calda a bucurestenilor risca sa se sisteze, la un moment dat, in perioada urmatoare.- stire in curs de actualizate - ...citeste mai departe despre " Tribunalul Bucuresti a decis falimentul RADET. Raman bucurestenii fara caldura si apa calda? " pe Ziare.com