Tribunalul Bucuresti revoca cererile de extradare pentru Elena Udrea si Alina Bica

Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, revocarea cererilor de extradare din Costa Rica pentru Elena Udrea si Alina Bica.Sentinta magistratilor nu este definitiva si poate fi contestata, in 24 de ore, de catre Ministerul Justitiei.Cu cateva ore inainte, Tudorel Toader a postat pe Facebook un mesaj intitulat "Simple precizari" in care a facut referire la sentintele pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarele care le vizeaza pe Elena Udrea si Alina Bica."Astazi, la orele 11:45, la MJ au ajuns doar dispozitivele hotararilor de suspendare a executarii pedepselor pentru condamnatele din Costa Rica. Urmeaza ca MJ sa primeasca documentatia completa. Urmeaza ca fiecare sa isi cunoasca si sa isi realizeze competentele legale, iar opinia publica sa fie corect informata!", a scris, vineri, pe Facebook, Tudorel Toader.ICCJ a suspendat executarea pedepsei in cazul Elenei Udrea, in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata la 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si abuz in serviciu.De asemenea, instanta a decis suspendarea pedepsei de 4 ani cu executare pentru fosta sefa a DIICOT Alina Bica, in urma contestatiei formulate de avocatii sai in legatura cu formarea completurilor de cinci judecatori.Deciziile instantelor sunt consecinta hotararii CCR prin care constituirea completurilor de 5 judecatori de la instanta suprema a fost declarata nelegala.Avocatul din Costa Rica al celor doua a cerut punerea lor in libertate, ca urmare a deciziilor ICCJ de a suspenda executarea pedepsei in cazul lor.