Trotinetele electrice, introduse in Codul Rutier. In ce conditii vor putea fi folosite

"Trotinetele electrice sunt din ce in ce mai prezente in traficul din tara noastra, ele devenind un fenomen stradal in ultimii ani. (...) Trotinetele electrice reprezinta un mijloc rapid si nepoluant de deplasare pentru cetatenii aglomeratiilor urbane.Trotineta electrica ar putea fi, in aceste conditii, o solutie rapida la decongestionarea traficului atunci cand timpul o permite", se arata in expunerea de motive.Astfel, trotineta electrica este definita drept "vehicul, cu doua sau trei roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 40 km/h si care este echipat cu un motor electric a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 2 kW".Sorin Moldovan a explicat ca este necesara definirea trotinetelor intrucat, in prezent, acestea sunt considerate mopede."In Codul Rutier vehiculele electrice care depasesc viteza de 25 km/h sunt considerate mopede. Astfel, foarte multe trotinete electrice intra in aceasta categorie pentru care se solicita permis de conducere categoria AM si este necesara inmatricularea acestora la autoritatile locale.Prin initiativa mea parlamentara definim in mod separat trotinetele electrice astfel incat ele sa nu fie asociate mopedelor", a scris deputatul pe Facebook Potrivit proiectului, astfel de trotinete vor putea circula pe pistele de biciclete."Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor si a trotinetelor electrice, acestea vor fi conduse numai pe pista respectiva", se mai arata in document.Totodata, pentru a conduce o bicicleta sau o trotineta electrica pe drumurile publice, conducatorul trebuia sa aiba varsta de cel putin 14 ani.De asemenea, trotinetele trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, potrivit sursei citate.Pe timp de noapte, este interzisa circulatia cu trotinetele electrice daca nu sunt echipate adecvat.In plus, proiectul mai prevede ca pentru conducatorii de trotinete electrice casca de protectie este obligatorie, daca acestia au sub 18 ani."Autoritatile locale incurajeaza achizitionarea de astfel de mijloace de transport, dar avem nevoie de reglementare pentru a impulsiona si mai mult ceea ce acum reprezinta doar initiative timide si izolate. Pentru a tine pasul cu schi ...citeste mai departe despre " Trotinetele electrice, introduse in Codul Rutier. In ce conditii vor putea fi folosite " pe Ziare.com