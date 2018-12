Acesta actiune a administratiei Trump ar interzice accesul la piata americana a Huawei Technologies Cos Ltd si ZTE Corp, doua dintre cele mai mari companii de echipamente de telecomunicatii chineze. Statele Unite sustin ca cele doua companii lucreaza pentru guvernul chinez si echipamentul lor ar putea fi folosit pentru a-i spiona pe americani.In virtutea ordinului executiv - care ar urma sa fie emis in ianuarie, dupa mai bine de 8 luni de discutii - Departamentul Comertului va bloca achizitionarea de catre companiile din Statele Unite a echipamentelor de telecomunicatii produse de companii straine ce prezinta riscuri semnificative pentru securitatea nationala, potrivit unor surse ale Reuters.Desi este putin probabil ca acest ordin sa numeasca explicit Huawei sau ZTE, potrivit unei surse, este de asteptat ca responsabili din sectorul comercial sa il interpreteze ca o autorizatie de limitare a achizitiei echipamentelor produse de cele doua companii. Potrivit mai multor surse, textul ordinului executiv nu a fost finalizat.Huawei si ZTE nu au raspuns solicitarilor Reuters de a face comentarii e aceasta tema. Ambele companii au respins in trecut acuzatiile ca produsele lor sunt utilizate pentru a spiona. Si Casa Alba a refuzat sa exprime o pozitie oficiala pe acest subiect. ...citeste mai departe despre " Trump ar urma sa interzica echipamente de telecomunicatii de la doua mari companii chineze: Pot fi instrumente de spionaj " pe Ziare.com