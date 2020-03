"Doresc sa multumesc Google. Google ajuta la dezvoltarea unui website, va fi construit foarte rapid, spre deosebire de alte website-uri din trecut, pentru a determina daca este necesar un test si pentru a facilita testarea la o locatie convenabila... Google are 1.700 de ingineri care lucreaza in prezent la acest lucru, fac progrese extraordinare", a spus Trump, citat de Reuters.In schimb, Google a transmis ca nu dezvolta un site pentru testare nationala de Covid-19, asa cum a anuntat liderul de la Casa Alba, ci divizia de stiinte a companiei-mama Alphabet pregateste o platforma pentru San Francisco Bay Area, nu pentru intreaga tara.Proiectul nu este derulat de Google, ci de Verily - divizie a Alphabet, compania-mama a Google. In plus, unealta digitala este "in stadiu incipient de dezvoltare", cu un test programat sa aiba loc initial in San Francisco Bay Area, nu in intreaga tara. La un moment dat, a transmis Verily, ar putea extinde proiectul."Dezvoltam o unealta pentru a ajuta la triajul indivizilor pentru testarea Covid-19. Verily se afla in faza incipienta de dezvoltare si planuieste sa desfasoare testari in Bay Area, cu speranta de a se extinde pe parcursul timpului.Apreciem sprijinul primit de la oficialii guvernamentali si partenerii din industrie si inginerilor Google pentru ca s-au oferit voluntar sa fie parte din acest efort", a explicat Verily.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre epidemia de coronavirus si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Trump spune ca Google dezvolta un site care va ajuta la testarea pentru coronavirus, dar compania dezminte " pe Ziare.com