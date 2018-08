Tu stii ce mananci? Ce consum de E-uri recomanda UE pentru Romania - vezi aditivul si cantitatea. Si ce solutii au gasit alte state

Recomandarile EFSA si cantitatile maxime de aditivi pe care o persoana le poate consuma zilnic sunt publice si pot fi accesate de oricine, pe siteului Autoritatii. Problema consumatorului roman este ca, la noi, pe eticheta alimentelor de la raft sunt mentionate doar denumirile, nu si cantitatile de aditivi din compozitie. Iar asta inseamna ca omului ii este, practic, imposibil sa isi calculeze, acasa, aportul zilnic de aditivi. In consecinta, recomandarile EFSA nu prea-i sunt romanului de niciun folos.Sa luam exemplul aportului de nitrit de sodiu (E250), care, in alimente, are rol de conservant. In Articolul 6 din Regulamentul 1129/2011, se arata ca:"Este necesar sa se foloseasca nitriti (E 249-250) ca si conservanti in produsele din carne pentru a controla eventuala dezvoltare a unor bacterii daunatoare, in special Clostridium botulinum".Acelasi text de lege arata insa ca solutia gasita de inginerii din industria alimentara pentru combaterea botulismului are un pret destul de mare pentru consumator. Mai exact, tot potrivit Articolului 6:"Utilizarea nitritilor in carne poate duce insa la formarea de nitrozamine, care sunt substante cancerigene. Autorizarea actuala a nitritilor ca aditivi alimentari reprezinta o cale de mijloc intre aceste efecte, tinand cont de avizul stiintific al autoritatii si de necesitatea de a mentine anumite alimente traditionale pe piata".State ca Norvegia, Suedia, Canada si Germania (unele landuri) au gasit insa solutii alternative pentru combaterea bacteriilor nocive din alimente si au interzis folosirea nitritului de sodiu.Romania n-a urmat exemplul acestor state, asa ca la noi, E250 este inca utilizat pe scara larga, regasindu-se in multe dintre produsele de origine animala de la raft. Potrivit normelor impuse de Regulamentul 1129/2011, cantitatea maxima de nitrit de sodiu care poate fi adaugata intr-un preparat este de 180 mg/kg.Asociatia Infocons a descoperit, insa, ca nu toti producatorii folosesc cantitatea maxima admisa de E250. Unii pun chiar de 20 de ori mai putin aditiv in alimente decat altii. E o veste buna, in conditiile in c ...citeste mai departe despre " Tu stii ce mananci? Ce consum de E-uri recomanda UE pentru Romania - vezi aditivul si cantitatea. Si ce solutii au gasit alte state " pe Ziare.com