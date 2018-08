Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Un E extrem de controversat si prezent inclusiv in produsele de post are efecte asupra creierului

Adevarat, dar unele E-uri sunt inofensive, pe cand altele nu. Iar a citi eticheta produselor pe care le cumparam ar trebui sa ne intre in obicei. Pentru ca raspundem de propriul corp si de sanatatea copiilor nostri.E621 (glutamat monosodic)Iar cand pe eticheta vedem E621, nimic altceva decat glutamat monosodic, ar trebui sa ne punem un semn de intrebare. Unele studii au evidentiat un potential neurotoxic al glutamatilor asupra copiilor si chiar asupra adultilor, in timp ce altele nu.Totusi, potentialul neurotoxic este real, deoarece glutamatul (ca si aspartatul din Aspartam) este un neurotransmitator, iar bariera sangvina cerebrala, care asigura protectia creierului de toxine si neurotransmitatori in exces, nu este suficient de dezvoltata la copii, iar la adulti poate sa nu protejeze toate zonele cerebrale sau sa fie deteriorata.Astfel, glutamatul se transforma intr-o asa-numita excitotoxina, care stimuleaza excesiv neuronii, distrugandu-i, arata Infocons.Prezent in pateurile de postEste foarte folosit in pateurile vegetale, consumate din plin in aceasta perioada de post, in care multi cred ca-si curata organismul. Acest potentiator de aroma este, de fapt, sarea de sodiu a acidului glutamic.Pentru uz industrial, se obtine prin fermentatie bacteriana din melasa. Glutamatul monosodic se foloseste pentru a accentua aroma si gustul natural al alimentelor.Despre glutamati se spune ca confera gustul "umami" alimentelor, considerat ca fiind al cincilea gust de baza, alaturi de cel dulce, acru, sarat si amar. Se poate adauga in orice aliment, inclusiv in bauturi alcoolice sau nealcoolice, in proportie de pana la 1%, permitand astfel micsorarea cantitatii necesare de sare. O proportie mai mare de 1% nu va putea accentua mai mult gustul, dar poate sa-l denatureze.Se gaseste in cantitate mare in amestecurile de condimente si mirodenii, cum ar fi produsele de tip Vegeta, care contin pana la 15% glutamat monosodic, precum si in supele la plic. Alte produse care pot contine glutamat monosodic sunt unele mezeluri sau unele tipuri de b ...citeste mai departe despre " Tu stii ce mananci? Citeste pe eticheta! Un E extrem de controversat si prezent inclusiv in produsele de post are efecte asupra creierului " pe Ziare.com