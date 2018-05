Tu stii ce mananci? De ce e important sa stim daca aluatul congelat pentru paine si patiserie vine din Europa sau din sudul Asiei

Un roman a manancat, in medie, in fiecare dintre ultimii doi ani, aproximativ un kilogram de produse coapte in magazin, obtinute din aluat decongelat de import, potrivit calculelor realizate de Ziare.com pe baza datelor Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).La solicitarea Ziare.com, ANSVSA a informat ca, din 2016 incoace, Romania a importat nu mai putin de 44.561.000 de kilograme de aluat congelat. Din aceasta cantitate uriasa, circa 40 la suta li s-a vandut ambalata, la raft, consumatorilor dispusi sa decongeleze acasa aluatul si sa-l prepare. Restul cantitatii - adica nu mai putin de 26.736.600 de kilograme de aluat congelat - a fost folosita la prepararea de produse de patiserie si panificatie, inclusiv a celor coapte in magazin si vandute, apoi, cu amanuntul, la raft.Cea mai mare parte a cantitatii de aluat congelat a ajuns in tara noastra, in ultimii doi ani si ceva, din mai multe tari membre UE: Germania, Ungaria, Polonia, Grecia, Belgia, Austria, Franta, Cehia si Italia, conform datelor ANSVSA. Cel putin in teorie, aluatul congelat produs in Romania (143.923 de tone, din 2016 incoace - n.red.) si cel adus din statele membre UE ar trebui sa respecte normele de siguranta alimentara impuse de legislatia comunitara.Producatorii din sudul Asiei, in schimb, nu au obligatia de a respecta aceleasi norme. Cu siguranta atat in Singapore, cat si in Malaezia - care sunt poli de dezvolatare in sudul Asiei - exista producatori care fabrica aluat congelat la standarde inalte. Daca printre ei se numara si cei care au exportat in Romania 46.000 de kilograme de aluat congelat anul trecut si inca circa 80.000 de kilograme doar in primele trei luni din 2018, ramane sa aflam.Cum verifica inspectorii sanitari-veterinari aluatul congelatPotrivit unui raspuns formulat de ANSVSA la solicitarea Ziare.com, pana acum "nu au fost intreprinse la nivel national ...citeste mai departe despre " Tu stii ce mananci? De ce e important sa stim daca aluatul congelat pentru paine si patiserie vine din Europa sau din sudul Asiei " pe Ziare.com