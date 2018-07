Tu stii ce mananci? Explicatia aiuritoare pentru care bulionul de la raft e facut din concentrat: rosia e fruct!

Asa cum Ziare.com va informa in cadrul campaniei "Tu stii ce mananci?", rafturile magazinelor de la noi sunt pline cu pasta de rosii si de bulion obtinute din concentrat de tomate. Asta, cu toate ca Ordinul 362/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la continutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea si pastrarea bulionului si a pastei de tomate stabileste clar ca altfel ar trebui sa stea lucrurile.Mai exact, in textul normei se prevede, la Articolul 3, ca "bulionul si pasta de tomate sunt produse obtinute prin zdrobirea si strecurarea tomatelor, la care se pot adauga sare sau zahar, urmate de concentrarea prin fierbere a sucului obtinut, pana la consistenta de bulion sau pasta, ambalate in recipiente ermetice sau neermetice".Ca lucrurile sa fie si mai clare, la Articolul 5 din textul aceleiasi norme se prevede ca "tomatele sunt legume proaspete, sanatoase, intregi, ajunse la maturitate industriala, de culoare rosie intensa, fara semne de fermentare sau mucegai, neatacate de boli criptogamice".Din textul normei reiese, deci, fara echivoc: din zdrobirea si strecurarea rosiilor sanatoase ar trebui sa rezulte un produs cu consistenta mai redusa (bulionul) sau mai ridicata (pasta de tomate) . Aceasta si doar aceasta ar trebui sa fie calea de preparare a produselor vandute sub denumirea "bulion" si "pasta de tomate", potrivit ordinului.Problema este ca la noi, consumatorul gaseste la raft atat bulion, cat si pasta de rosii obtinute nu din tomate proaspete zdrobite, strecurate si scazute, ci prin hidratarea unui concentrat de rosii de provenienta necunoscuta.Ca sa intelegem cum e posibil asa ceva, am intreabat Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului. Am facut-o in scris, in baza Legii 544/2001, in conditiile in care, in repetate randuri, conducerea institutiei ne-a informat ca aceasta este singura cale in care a decis sa comunice Ziare.com explicatiile solicitate pen ...citeste mai departe despre " Tu stii ce mananci? Explicatia aiuritoare pentru care bulionul de la raft e facut din concentrat: rosia e fruct! " pe Ziare.com