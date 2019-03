Iata cum ar trebui sa fie carnea pe care o luam ca proaspata si ce ii fac unii producatori

Ce ar trebui sa stim, inainte sa ne alegem o bucata de carne

Asta desi legea ii da consumatorului roman dreptul la o informare "corecta, completa si precisa" cu privire la alimentele pe care le gaseste in comert.Dupa aderarea la UE, Romania a adoptat mai multe regulamente si directive comunitare, care ar fi trebuit sa ne ofere acces la si mai multe informatii despre produsele de la raft, ca sa putem afla cu usurinta, de pe etichete, nu doar ce contin alimentele din magazine si piete, ci si informatii care ne-ar ajuta sa le alegem pe cele mai sanatoase.Din pacate, desi avem o multime de legi nationale si europene de partea noastra, suntem in continuare obligati sa ne alegem carnea proaspata tot la ghici. Iata de ce:Niciun consumator n-ar trebui sa fie nevoit sa-si aleaga carnea proaspata inainte sa stie cateva lucruri esentiale despre ea, este de parere presedintele Asociatiei InfoCons, Sorin Mierlea."Inainte de toate, ar trebui sa stim de unde provine aceasta carne. Indiferent daca e din Romania, din Brazilia, din Statele Unite... nu conteaza. Consumatorul are dreptul sa stie. Apoi, normal ar fi ca pe eticheta sa fie trecut si numele producatorului, astfel incat fiecare sa stie impotriva cui sa se indrepte atunci cand produsul nu e conform cu asteptarile.Apoi, in cazul carnii - ca si in cazul altor produse prezentate drept proaspete - e important sa cunoastem lista ingredientelor. V-ati putea intreba despre ce ingrediente vorbim, in cazul unei bucati de carne proaspata? Ei bine, de multe ori produsele pe care le consideram noi proaspete au adaos de sare sau de E-uri cu rol de conservant. Acestea se folosesc pentru a prelungi termenul de valabilitate al carnii si pentru a o face sa arate mai bine. Si normal ar fi ca un consumator sa cunoasca toate acestea lucruri".