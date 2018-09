Tu stii ce mananci ? Inghetata copilariei nu mai e facuta din lapte sau fructe, ci din E-uri. Iar Protectia Consumatorului ridica din umeri

In consecinta, nici parintii si nici copiii nu au cum sa afle prea multe despre ingredintele inghetatei si despre provenienta lor, riscand sa cumpere sortimente care i-ar putea imbolnavi, in timp.Potrivit Dex Online, inghetata inseamna "crema din lapte, oua si zahar, sau sucul fructelor indulcit cu zahar si inghetat cu ajutorul unui aparat frigorific".Din pacate, inghetata pe care o gasim in frigiderele magazinelor, in ultimii ani, nu mai contine aproape niciunul dintre ingredientele enumerate in definitia de mai sus. Inghetata de astazi este, in schimb, bogata in ingrediente greu de recunoscut si in aditivi alimentari nesanatosi.Cateva minute petrecute in marile magazine ne-au fost suficiente pentru a constata ca, in loc de lapte, cele mai multe sortimente de inghetata din frigidere contin un ingredient numit "lapte reconstituit". Ce este acesta, de fapt? E lapte praf in care s-a adaugat apa. Dar consumatorul n-are nicio sansa sa afle aceasta informatie, in conditiile in care nici producatorul si nici comerciantul de inghetata nu i-o ofera. De unde ar putea consumatorul trage concluzia ca laptele reconstituit este, la origine, lapte praf, in conditiile in care unele sortimente de inghetata contin ambele ingrediente?Inghetata contine si lapte praf, dar si lapte reconstituit, adica lapte praf in care s-a turnat apa. Cum sa mai inteleaga consumatorul ce contine produsul? Foto: Ziare.comIn mod normal, romanul ar trebui sa gaseasca, pe eticheta alimentelor, informatii clare despre fiecare ingredient. E un drept pe care legea i-l garanteaza de mai bine de un sfert de secol. Mai exact, de la momentul adoptarii OG 21/1992, care prevede ca oamenii au dreptul la o informare "corecta, completa si precisa" cu privire la toate produsele pe care le gaseste la raft.Din pacate, pe langa faptul ca nu poate afla ce este "laptele reconstituit" - consumatorul n-are nicio sansa sa descopere nici macar de unde provine acesta. Daca ar fi fost produs in UE, poate ca totusi ar exista o garantie a calitatii sale. Daca, insa, substitutul de lapte a fost adus de prin Asia sau de prin Africa, e aproape imposibil de spus in c ...citeste mai departe despre " Tu stii ce mananci ? Inghetata copilariei nu mai e facuta din lapte sau fructe, ci din E-uri. Iar Protectia Consumatorului ridica din umeri " pe Ziare.com