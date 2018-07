Tu stii ce mananci? La ce te gandesti cand vezi scris "aroma" pe eticheta? Cateva situatii la care e bine sa fii atent

Unul dintre cititorii campaniei Tu stii ce mananci - demarata de Ziare.com, in primavara acestui an - ne-a scris pe adresa viatasanatoasa@ziare.com pentru a ne intreba ce sunt aromele care se gasesc in alimente. In plus, cititorul nostru ne-a intrebat daca este posibil ca un aliment sa aiba in compozitie arome fara, insa, a contine si E-uri.Din pacate, astfel de informatii - desi importante pentru orice consumator care vrea sa stie ce pune pe masa - nu figureaza pe nicio eticheta de aliment. Iata cum se explica acest lucru.Legea e de partea consumatorului, care are tot dreptul sa stie ce manancaDe ani buni, producatorii mentioneaza pe eticheta doar faptul ca au folosit "arome" sau "arome naturale" la prepararea alimentului de pe raft. Nu amintesc, insa, nimic despre compozitia aromelor folosite si nici despre cantitatile in care au fost acestea adaugate in produs.In teorie, o aroma - indiferent din ce si cum ar fi fost obtinuta - n-ar trebui sa reprezinte decat o parte infima din compozitia alimentului. In practica, insa, lucrurile nu stau chiar asa. Dovada clara e faptul ca am gasit la raft batoane despre care producatorul sustine ca sunt "cu fructe", dar care au, in compozitie, o cantitate mai mare de aroma decat de ananas!In aceste conditii, e cu atat mai important pentru consumator sa stie cat mai multe despre toate ingredientele alimentului. Deci, implicit, si despre arome.Un baton cu mai multe arome si mai putin ananas. De fapt, desi se numeste "multifruct", batonul contine mai degraba coaja de portocale si mai putin de 4% cuburi de mar. Foto: Ziare.comMai ales ca si legea din Romania, de la adoptarea OG 21/1992 incoace, e de partea consumatorului, dandu-i dreptul sa stie tot ce i-ar putea fi de folos despre orice aliment. Mai exact, ordonanta amintita prevede ca fiecare consumator trebuie sa aiba acces la o informare "corecta, completa si precisa" cu privire la produsele pe care le gaseste la raft.Din pacate, cel putin in acest moment, numai de o astfel de informare nu are parte consumatorul roman, lasat de autoritati sa se descurce pe bajbaite, la cumparaturi!Ce spune legislatia europeana ca sunt ...citeste mai departe despre " Tu stii ce mananci? La ce te gandesti cand vezi scris "aroma" pe eticheta? Cateva situatii la care e bine sa fii atent " pe Ziare.com