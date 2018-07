Tudorel Toader a contrazis ambasada Germaniei pe abuzul in serviciu. Realitatea din Codul Penal german e alta

Ministrul roman se insala, insa, potrivit procurorului DNA Alexandra Carmen Lancranjan, care sustine ca in Codul Penal german se reglementeaza clar pedeapsa pentru infractiunea de abuz in serviciu."In Germania sunt foarte multe articole in codul penal care reglementeaza actiuni specifice ale functionarilor publici fara a le denumi abuz in serviciu.Dar exista si acest text:Articolul 266 din Codul penal german reglementeaza o infractiune privitoare la atributiile de serviciu (in varianta germana Neloialitate), cu urmatorul continut:Sectiunea 266(1) Fapta persoanei care abuzeaza de autoritatea ce i-a fost acordata prin lege, prin investirea de catre o autoritate publica sau pe cale conventionala, de a dispune de bunurile altei persoane sau de a efectua acte in numele sau interesul altei persoane ori de a-si asuma obligatii in numele acesteia sau care isi incalca obligatia de a proteja drepturile patrimoniale si interesele altei persoane, obligatie stabilita prin lege, decizie a autoritatii publice sau pe cale conventionala, si, prin urmare, provoaca prejudicii respectivei persoanei, se pedepseste cu inchisoarea de cel mult cinci ani sau cu amenda.Daca un jurist ar citi codul penal german integral ar putea, fara niciun efort, sa constate ca abuzul in serviciu este incriminat atat in articole cu o specificitate mare cat si in acest articol care acopera celelalte ipoteze posibile", scrie pe Facebook Alexandra Carmen Lancranjan.Aceasta transmite, in acest sens, un mesaj ministrului Justitiei, despre care scrie ca, "pentru un om care se considera un profesionist al dreptului este foarte important sa aiba rabdare sa citeasca o lege pana la capat, sa argumenteze fara a denatura realitatea juridica si atunci cand argumentele nu sunt in favoarea teoriei sale sa accepte fara a deturna textul legal sau a omite lucruri"."#punetimanapecarte", isi incheie postarea procurorul DNA, care este si formator la Institutul National al Magistraturii pe disciplina CEDO. Lancranjan coordoneaza ancheta in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este cercetat ca ar fi in spatele societatii Tel Drum.Amintim ca, sambata, Toader a contrazis ambasada Germaniei la Bucuresti, care a informat in mod expres, joi, ca abuzul in serviciu se pedepseste cu ...citeste mai departe despre " Tudorel Toader a contrazis ambasada Germaniei pe abuzul in serviciu. Realitatea din Codul Penal german e alta " pe Ziare.com