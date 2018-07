Comisarul european pentru Justitie este foarte ingrijorat de situatia din Romania. Tudorel Toader a vorbit cu el, dar a uitat sa ne zica si noua

Intr-un raspuns acordat Ziare.com, un purtator de cuvant al CE a rezumat discutia dintre Tudorel Toader si Vera Jourova:"Comisarul Jourova si ministrul Toader au vorbit despre ultimele evolutii privind reforma legislatiei din justitie, inclusiv despre cea a Codului Penal.Comisarul european pentru Justitie si-a exprimat ingrijorarea asupra acestor reforme si a consecintelor lor, in contextul MCV.Este crucial ca Romania sa intensifice eforturile si sa evite regresele.Comisarul a insistat asupra luptei contra coruptiei si asupra asigurarii unui sistem de justitie independent, mai ales in contextul viitoarei presedintii UE", a explicat Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene.Precizarea vine in contextul in care Ministerul Justitiei a omis sa noteze si ingrijorarile exprimate de comisarul european pentru Justitie, cand a informat despre rezultatele intalnirii de vineri.Citeste mai departe despre " Tudorel Toader a uitat sa spuna si ce critici a primit de la comisarul pentru Justitie, dar i-a reamintit Comisia Europena " pe Ziare.com