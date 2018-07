Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de Facebook a MJ, in perioada 12-13 iulie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader si secretarul de stat, Marieta Safta, participa la reuniunea informala a Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI), organizata in Austria, la Innsbruck.In acest context, a avut loc, joi, intalnirea bilaterala a delegatiei MJ din Romania cu Catharina Espmark si Anna Carin Svensson, secretar de stat, respectiv director general afaceri internationale in cadrul Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia."In cadrul acestei intalniri, au fost abordate aspecte privitoare la conditiile din penitenciarele din Romania si evolutiile care marcheaza acest domeniu, delegatia Ministerului Justitiei expunand masurile intreprinse in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din unitatile de detentie, cu referire la initierea si aprobarea Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supraaglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea hotararii-pilot 'Rezmives si altii impotriva Romaniei'.Ambele parti si-au manifestat deschiderea pentru continuarea colaborarii, inclusiv in ceea ce priveste sistemul de probatiune, in vederea realizarii schimburilor de expertiza si bune practici", a informat Ministerul Justitiei.Citeste si: Tudorel Toader - un pasionat calator prin lume pe bani publici. Cu un invitat permanentIntre timp, la Bucuresti, Ambasada Suediei reamintea pe pagina oficiala de Facebook faptul ca Laura Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA, a fost distinsa de ambasadorul Suediei, in noiembrie 2016, cu titlul de Comandor al Ordinului Steaua Polara, conferit de regele Suediei pentru lupta impotriva coruptiei din Romania.Citeste si: Ambasada Germaniei la Bucuresti informeaza ca abuzul in serviciu se pedepseste cu ani grei de inchisoare in Germania...citeste mai departe despre " Tudorel Toader cauta expertiza suedeza pentru problema inchisorilor din Romania. Intre timp, suedezii sunt tot cu gandul la Kovesi " pe Ziare.com