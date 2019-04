Tudorel Toader, evaluat de sindicalistii din penitenciare: 16.000 de detinuti au fost eliberati cu recursul compensatoriu. Ce probleme a lasat mostenire

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) saluta debarcarea lui Tudorel Toader din functia de ministru al Justitiei "chiar daca masura a fost luata pentru motivele gresite si mult prea tarziu.""Tudorel Toader ar fi trebuit demis pentru incompetenta si indolenta, nu pentru ca n-a realizat in totalitate obiective politice izvorate din interese penale, asa cum public au declarat unii lideri politici", sustine FSANP, intr-un comunicat remis Ziare.com.Critici in seriePotrivit sursei citate, Tudorel Toader ar fi subminat sistemul penitenciar prin:- Blocarea investitiilor necesare modernizarii sistemului penitenciar;- Vasalizarea prin imputerniciri repetate si deseori ilegale a managementului sistemului penitenciar;- Subfinantarea sistemului penitenciar;- Ignorarea deficitului sever de personal si a nevoii de a asigura dotari corespunzatoare pentru ca activitatea sa se desfasoare in bune conditii."Toate aceste probleme au fost discutate in mod repertat, niciodata rezolvate. Nici macar partial", acuza sindicalistii.Lista problemelorFSANP a facut o lista privind problemele in gestionarea sistemului penitenciar.Ei arata ca in pofida declaratiilor publice si a solicitarii exprese a CEDO, in mandatul Tudorel Toader la Justitie,volumul investitiilor in penitenciare s-ar fi redus cu peste 200%,situatie criticata de altfel deschis de catre reprezentanti ai arcului guvernamental pecum fostul ministru al justitieiRobert Cazanciuc."Atat penitenciarele noi cat si modernizarile promise in penitenciarele vechi raman simple declaratii, dupa ce planurile de investitii au fost tinute la sertar cu lunile", precizeaza comunicatul."Vasalizarea" sefilorDesi ar fi criticat imputernicirile in serie la alte institutii, in sistemul penitenciar, fostul ministru Toader ar fi blocat orice concurs pentru functii de director, "vasalizandu-si aceste functii prin imputerniciri repetate si deseori ilegale peste termenul de 1 an"."Surprinzator, au fost anuntate concursuri, au fost derulate probe insa acestea n-au fost finalizate, unele timp de 2 ani", mai arata comunicatul.Procesele pierduteSindicalistii reamintesc ca pentru aceste ner ...citeste mai departe despre " Tudorel Toader, evaluat de sindicalistii din penitenciare: 16.000 de detinuti au fost eliberati cu recursul compensatoriu. Ce probleme a lasat mostenire " pe Ziare.com