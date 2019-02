Tudorel Toader le-a trimis o scrisoare ministrilor Justitiei din UE pentru a explica ce are impotriva lui Kovesi

Toader a sustinut ca trimite scrisoare in contextul existentei unui conflict juridic de natura constitutionala intre el si Klaus Iohannis, generat de refuzul presedintelui "de a pune in aplicare cererea de concediere a Procurorului sef al Departamentului National Anticoruptie".Ministrul aminteste de decizia CCR care l-a obligat pe Iohannis sa emita decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi si le-a trimis ministrilor din UE paragrafe din motivarea deciziei Curtii."Mai mult, Curtea a recunoscut de asemenea ca Presedintele Romaniei nu isi poate exercita puterile legale intr-un sens care ar afecta textul constitutional. De aceea, competenta sa este de a controla legalitatea masurii, si anume propunerea de revocare, deoarece nu poate invoca aspecte legate de oportunitatea propunerii sau nu poate efectua o evaluare a activitatii procurorului sef / procurorului general, dupa cum este cazul. Prin urmare, puterea de decizie a presedintelui Romaniei se limiteaza la conditiile de legalitate ale propunerii de revocare depuse", le-a transmis el, in scrisoare, citata de Stiri pe Surse."In acest context, Curtea a recunoscut ca prin conduita sa, Ministerul Public - Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie a actionat ultra vires si a preluat o competenta pe care nu o are - controlul modului de adoptare a unui act normativ, sub aspectul legalitatii si oportunitatii acestuia, care au afectat buna functionare a unei autoritati", a continuat Toader.In document, ministrul Toader se foloseste si de cateva declaratii ale lui Frans Timmermans. Toader precizeaza in scrisoare ca "in ultimele saptamani, a avut loc o discutie importanta pe plan international despre o serie de protocoale semnate intre serviciul de informatii al Romaniei, SRI si diverse institutii din sistemul justitiei", si ca "dezvaluirea acestor protocoale anterioare secretului l-a facut pe prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, sa declare:Climatul necesar reformei s-a deteriorat datorita protocoalelor secrete dintre procuratura si serviciile de informatii. Solicit autoritatilor romane sa efectueze investigatii complete si impartiale cu privire la aceasta problema. Romanii merita o ordine de aplicare a legii cu toate autoritatile supravegheate in mod corespunzator si o independen ...citeste mai departe despre " Tudorel Toader le-a trimis o scrisoare ministrilor Justitiei din UE pentru a explica ce are impotriva lui Kovesi " pe Ziare.com