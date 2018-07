Tudorel Toader propune o modificare radicala pentru abuzul in serviciu, care ii scapa pe Dragnea si baronii locali

Este schimbata aproape total prin introducerea unui paragraf surpriza: "in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva."Urmareste LIVE cum schimba Comisia Iordache Codul PenalIn dosarul in care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, paguba din dosar o reprezinta salariul incasat necuvenit de cele doua secretare PSD, angajate la DGASPC Teleorman. Indirect, cel care a beneficiat de serviciile celor doua este PSD Teleorman, locul unde femeile lucrau de facto.Trebuie spus ca, in putine dintre dosarele de abuz in serviciu, "folosul patrimonial" este pentru "sine, sot, ruda, sau afin pana la gradul al II lea inclusiv". Acest lucru a fost evitat de presedinti de CJ, de primari sau de directori de institutii publice, pentru ca incalcau prevederile infractiunii de conflict de interese.Practic, in anchetele de abuz in serviciu, politicienii sau functionarii nu isi foloseau rudele, ci apelau la terti. Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca practic este vorba de o dezincriminare mascata a infractiunii de abuz in serviciu.Cine constata paguba?In plus, in propunerea MJ, mai apare o alta prevedere, potrivit careia vatamarea trebuie "constatata in mod definitiv prin act al organului competent".Aceasta prevedere nu este argumentata, cine ar trebui sa constate aceasta vatamare, daca este vorba de o decizie data de o instanta de contencios-administrativ sau de un organ al statului cu atributii de control: corp de control, ANAF, Garda Financiara, Curtea de Conturi, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor etc?Este vorba de o procedura inedita care nu apare in definitia niciunei alte infractiuni.Se prescriu dupa 5 ani!Limitele pedepsei scad de la maximul de 7 ani, la 5 ani - care ar duce la prescrierea mai multor dosare aflate pe rolul instantelor. Practic in cazul Dragnea-Bombonica, acuzatiile s-ar prescrie in 2018.Motivul: Termenele de prescriptie a raspunderii penale in cazul cand legea prevede pentru infractiunea sav ...citeste mai departe despre " Tudorel Toader propune o modificare radicala pentru abuzul in serviciu, care ii scapa pe Dragnea si baronii locali " pe Ziare.com