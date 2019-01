Tudorel Toader urmeaza sa prezinte in Comisia LIBE prioritatile in domeniul Justitiei ale Presedintiei romane la Consiliul UE.Ziare.com va transmite in format LIVETEXT declaratiile celor doi ministriPotrivit agendei lui Tudorel Toader, ministrul urmeaza sa mai participe astazi, la ora 15:30, si la reuniunea Comisiei Afaceri Juridice (JURI).Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Buxelles, o intrevedere cu presedintele Comisiei LIBE a Parlamentului European, Claude Moraes, cei doi discutand, intre altele, despre prioritatea operationalizarii Parchetului European (EPPO) si imbunatatirii increderii si recunoasterii reciproce in materie penala. ...citeste mai departe despre " Tudorel Toader si Carmen Dan sunt audiati in cadrul Comisiei LIBE din Parlamentul European " pe Ziare.com