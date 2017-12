Tudose le reaminteste protestatarilor ca au iesit initial in strada pentru ca legile justitiei sa nu fie modificate de Guvern: Ghici ce? Sunt la Parlament acum

"Numitorul comun cu care as incepe a fost (...) posibilitatea dialogului, un dialog de bun simt, argumentat, fara ca cine sa spuna ca este detinatorul adevarului absolut (...) Un alt lucru extraordinar e ca am ajuns si la concluzia ca putem sa convenim ca nu ne intelegem. Ei au si anuntat ca o sa continue protestele. Ok, dar iertati-ma, hai sa ne intelegem ca Guvernul nu poate sa atace sau sa suspende sau sa faca nu stiu ce la ceva ce nu exista", a declarat Mihai Tudose la Romania TV.Mihai Tudose a exclus varianta emiterii unei ordonante de urgenta pentru prorogarea Legilor Justitiei. "Nu m-am gandit la asa ceva si le-am spus-o si domniilor lor. In primul rand, nu poti sa vorbesti azi despre asa ceva, legile respective neexistand".Prim-ministrul a tinut sa precizeze ca ministrul Justitiei nu va fi remaniat in urma solicitarilor venite de la protestatari. "Nu ONG-ul stabileste cine face parte dintr-un Guvern (...) Guvernul este emanatia Parlamentului. Altfel, in orice zi a saptamanii, chiar si in zilele libere sau sarbatorile legale, o sa vina cineva caruia nu o sa-i placa de cineva", a sspus premierul Tudose.Seful Guvernului a mai declarat ca modificarea Legilor Justitiei se afla pe agenda Parlamentului. "Avem Executiv si Legislativ. Eu am anuntat la inceputul mandatului ca Guvernul nu intra sa modifice Coduri penale sau asimilate (...) fiindca pentru asta exista Parlamentul, ca for de dezbatere si reprezentativ pentru natiunea romana, lucru pe care partenerii de discutie, reprezentantii ONG-urilor l-au solicitat in ianuarie anul acesta, daca va aduceti aminte, cand tot ei, tot in strada, tot in fata cladirii Guvernului aveau ca principal obiectiv sa nu se intample chestiile astea in Guvern (prin OUG13 - n.red.), sa se duca la Parlament. Ghici ce? Sunt la Parlament acum", a mai adaugat primul-ministru.Seful Guvernului a mai adaugat ca "lucrurile nu s-au marginit numai la Legile Justitiei, acolo le-am explicat, au inteles, deci recunosc ca au inteles, ne-au inteles? E nevoie de mai multa transparenta, de explicatii. Le-am explicat si cu Comisia de la Venetia ca noi nu putem sa cerem un punct de vedere la Comisia de la Venetia, nefiind Guvernul initiator, dar putem sa vorbim, sa intrebam, (...) ceea ce o vom face", a mai spus premierul.El a mai sp ...citeste mai departe despre " Tudose le reaminteste protestatarilor ca au iesit initial in strada pentru ca legile justitiei sa nu fie modificate de Guvern: Ghici ce? Sunt la Parlament acum " pe Ziare.com