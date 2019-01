Presedintele Recep Tayyip Erdogan a semnat in decembrie o lege privind protectia mediului, introducand o taxa minima de 25 kurus (4 euro centi) pentru fiecare punga de plastic in supermarketuri si magazine, in intreaga tara, informeaza dpa.Conform acestei legi, magazinele vor fi amendate daca nu aplica aceasta taxa."Pungile de plastic in toate punctele de vanzare, inclusiv pentru textile, jucarii, electronice, alimente si alte produse, vor fi vandute pentru cel putin 25 de kurus incepand cu 1 ianuarie 2019", a scris ministrul mediului si al urbanismul Murat Kurum luni pe site-ul ministerului.Ecologistii din Turcia duc de mult timp o campanie pentru a creste gradul de constientizare cu privire la pericolele materialelor plastice, pentru a incerca sa puna capat dependentei de pungi de plastic in tara.Se estimeaza ca aproximativ 35 miliarde de pungi de plastic sunt folosite anual in Turcia, potrivit guvernului. Acest lucru se traduce in 440 de pungi de plastic de unica folosinta de persoana pe an, o cifra mult mai mare decat in unele tari UE, in care oamenii folosesc mai putin de 10. In Danemarca, de exemplu, utilizarea medie anuala a pungilor de plastic a fost de patru de persoana in 2017, potrivit Comisiei Europene.Guvernul turc intentioneaza sa reduca numarul de pungi de plastic per persoana la 90 pana la sfarsitul anului 2019. Scopul este de a reduce aceasta cifra la 40 de pungi in 2025, a adaugat Kurum.Degradarea unei pungi de plastic dureaza 400 de ani, iar reciclarea este costisitoare, a declarat Kurum luni. ...citeste mai departe despre " Turcia introduce de marti taxe pentru pungile de plastic: Cu 440 pungi/persoana anual, spera sa scada la 40 in 2025 " pe Ziare.com