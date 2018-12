"Avand in vedere numarul foarte mare de masini care urca spre Poiana Brasov (in urma monitorizarii efectuate de Politia Locala, raportul este o masina coboara, cinci urca), coroborat cu masinile deja parcate in Poiana, facem un apel la turisti sa isi parcheze autoturismele in parcarea multietajata din Poiana de Jos, in acest moment fiind libere 225 de locuri.Intre Poiana de Jos (Cabana Junilor) si Poiana Brasov se circula cu mare dificultate, astfel ca cei 3 km se strabat in cateva zeci de minute", precizeaza miercuri sursa citata.In comunicat se afirma ca, in momentul in care ajung in Poiana Brasov, turistii au sanse foarte mici sa-si gaseasca un loc liber, de aceea, un echipaj al Politiei Locale ii indruma pe turisti sa isi lase masinile in parcarea multietajata si sa utilizeze pentru deplasare linia 60, traseu pe care transportul este gratuit.In Poiana Brasov se schiaza pe toate partiile din statiune, astfel ca numarul de turisti creste de la o zi la alta. Pentru perioada Revelionului capacitatea de cazare a statiunii este rezervata in proportie de 100%. ...citeste mai departe despre " Turistii au dat buluc in Poiana Brasov si au blocat drumul de acces in statiune " pe Ziare.com