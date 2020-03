UE acuza dur Rusia in contextul epidemiei de coronavirus: Agraveaza criza de sanatate din statele europene

UE acuza faptul ca "scopul campaniei de dezinformare este agravarea crizei de sanatate din statele europene in contextul epidemei de COVID-19", scriu jurnalistii de la Reuters.Documentul nu este unul oficial inca, fiind un act intern. "O campanie de dezinformare derulata de presa de stat din Rusia si de platformele pro-ruse este in plina desfasurare", se mai arata in document.Purtatorul de cuvant al Presedintiei Ruse, Dmitri Peskov, neaga toate acuzatiile, pe care le considera nefondate si un rezultat al unei "obsesii anti-ruse".Este timpul sa vorbim despre propaganda ruseasca si epidemieIn documentul mentionat se scrie si ca liderii europeni incearca sa lucreze cu marile companii de tehnologie pentru a limita imprastierea stirilor false.Fake news, dezinformare, propaganda - marci inregistrate ale RusieiInstitutiile europene, NATO, dar si Statele Unite ale Americii, au acuzat Rusia de campanii de dezinformare in masa, care au avut loc mai ales in momente politice importante: Alegerile prezidentiale din SUA, votul pentru Brexit, criza separatista din Catalunia, printre altele.Au fost create chiar unitati de combatere a propagandei ruse, insa insuficient finantate. Spre exemplu, abia acum s-a votat alocarea de a 1,3 milioane de euro din bugetul UE pentru a face fata acestei amenintari. Prin comparatie, bugetul pentru propaganda al Rusiei e de 1,3 miliarde.Europa a dat o lectie dureroasa despre cum o astfel de criza NU trebuie gestionata. Cum apar fake news-urile despre COVID-19 InterviuMii de studii si analize au aratat mecanismele dezinformarii ruse: Atat prin canalele oficiale, precum televiziunea Russia Today (RT), care emite in majoritatea limbilor importante din lume, sau lantul de site-uri Sputnik, cat si prin mijloace ascunse: Programe de distribuire automata de informatii false, "trolli" rusi care se dau cetateni obisnuiti si imprastire propaganda Rusiei sau chiar "cyborgi", adica tot programe, dar care sunt preluate de agenti rusi atunci cand intra in contact cu cetateni.Stirile false sunt considerate primejdioase pentru democratie, dar si pentru sanatatea oamenilor, intrucat unele dintre e ...citeste mai departe despre " UE acuza dur Rusia in contextul epidemiei de coronavirus: Agraveaza criza de sanatate din statele europene " pe Ziare.com