UE va ajuta la repatrierea a 100.000 de europeni blocati prin lume din cauza pandemiei

"In acest moment, peste 100.000 de barbati, femei si copii si-au exprimat deja dorinta de a reveni", a precizat sefa executivului european intr-un mesaj video postat pe Twitter "Suntem aici pentru a-i ajuta sa revina acasa. Lucram la asta cu guvernele nationale. Diplomatii europeni din intreaga lume vin in sprijin", a adaugat ea.Germania a precizat ca 13 zboruri sunt pe cale de a fi organizate pentru a repatria in total circa 3.000 de europeni din Egipt, Maroc, Filipine, Tunisia si Argentina."De asemenea, pregatim repatrierea unor europeni din Peru, Mongolia si din mai multe tari africane", a adaugat Ursula von der Leyen.In ultimele doua zile, UE a repatriat din Maroc austrieci si alti cetateni din blocul comunitar, precum si elvetieni, bosniaci si americani, a mentionat ea.Comisia a co-finantat aceste zboruri prin intermediul mecanismului european de protectie civila."De la inceputul aparitiei coronavirusului, am repatriat peste 1.200 de cetateni ai UE, de exemplu din Japonia si SUA", a precizat presedinta CE.